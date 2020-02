Epidemiologi IS:lle koronaviruksesta: On varauduttava pahimpaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seuraavat päivät ratkaisevat, miten laaja epidemia koronaviruksesta tulee.

Seuraavat päivät ja ehkä myös viikot näyttävät, tuleeko koronaviruksesta maailmanlaajuinen epidemia, kertoo epidemiologi Pasi Penttinen Euroopan tartuntavirastosta (ECDC).

– Toivotaan parasta, mutta on syytä varautua pahimpaan skenaarioon.

– Kaikkihan toivovat edelleen, että tilanne saadaan kuriin kuluvan viikon aikana. Mutta kyllä tässä pikkuhiljaa täytyy ruveta miettimään vaihtoehtoja laajemman pandeemisen uhkan vastaan tullessa, Penttinen sanoo Ilta-Sanomille.

Manner-Kiinassa koronavirustartunnan saaneita on yli 63 000. Yksittäisiä tartuntoja on ollut myös Euroopassa ja muualla maailmassa. Toisaalta on havaittu myös tartuntoja, joita ei ole pystytty yhdistämään suoraan Kiinaan.

– Siinä vaiheessa on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että tilannetta voidaan enää pysäyttää, Penttinen toteaa.

– Itse olen eniten huolissani, jos laajoja sairaalaepidemioita löydetään muualtakin kuin Kiinasta.

Yleensä hengitystievirusepidemioiden pahin leviämisaika on ohi kesällä. Penttinen toivoo koronaviruksen noudattavan samaa kaavaa. Virusta ei kuitenkaan vielä tunneta tarpeeksi hyvin, jotta varmoja johtopäätöksiä voisi vielä tässä vaiheessa tehdä. Myös pandemiaan eli viruksen leviämiseen useaan maanosaan varaudutaan.

Myös EU on lähettänyt Kiinalle materiaaliapua koronaviruksen torjuntaan. Koronaviruksen pikatesti on myös työn alla.