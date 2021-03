”Epidemiatilanteen huolestuttava kehitys voitava torjua”

THL:n ylilääkäri pitää lisärajoituksia välttämättöminä.

Suomessa todettujen uusien koronatapausten määrät ovat hieman laskeneet ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun. Vaikka valtakunnallinen kasvu toistaiseksi onkin tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti.

Viime viikolla tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 4 650 uutta tapausta, mikä on noin 275 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 84 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on hieman laskenut edelliseltä viikolta, jolloin luku oli 89.

– Positiivisten näytteiden osuus on valitettavan korkea. Kyllä sitä tautia väestössä valitettavasti on, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi sosiaali- ja terveysministeriön STM) ja THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Puumalainen muistuttaa myös, että kaikkia uusia tartuntoja ei tälläkään hetkellä saada todetuksi.

Eniten uusia tartuntoja on eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut ja tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti.

Ikäryhmistä eniten uusia tartuntoja on nuorten aikuisten keskuudessa. Neljä viidestä tapauksesta todettiin alle 50-vuotiailla ja yli puolet 20−50-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tapauksista oli noin 13 prosenttia ja 10−19-vuotiaiden osuus noin 14 prosenttia kaikista viikolla 11 todetuista tapauksista.

Iäkkäimpien keskuudessa uusien tartuntojen määrät ovat laskussa. Tässä Puumalaisen mukaan näkyy rokotteiden vaikutus. Rokotukset pelkästään eivät kuitenkaan poista muiden koronarajoitusten merkitystä.

– Rokotusohjelma on hyvä lisä, mutta se ei korvaa muita toimenpiteitä joita tarvitaan Etelä-Suomen alueella.

Alle 10-vuotiaiden osuus tartunnoista on ollut hitaassa kasvussa syksystä 2020 lähtien, kun taas iäkkäiden osuus on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen pienenä.

Tehohoidon tarve on selvästi kasvanut viimeksi kuluneen kuukauden ja erityisesti viimeisten päivien aikana. Tehohoidossa olevia koronapotilaita on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa. HYKS-erityisvastuualueen sairaaloiden teho-osastoilta on siirretty joitakin potilaita muihin sairaaloihin, joissa teho-osastojen kuormitus on pienempi. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan jatkuvan suurena lähiviikkojen ajan.

Sairaalahoidossa oli keskiviikkona kaikkiaan 295 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 72, erikoissairaanhoidossa 161 ja teho-osastoilla 62 potilasta.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli keskiviikkoon mennessä raportoitu yhteensä 811.

– Tautiin menehtyneiden määrä on valitettavasti noussut, mutta nousukulma on oikeastaan laskeva. Määrä aiempaan nähden on varsin pieni, Puumalainen sanoo.

Lopuksi Puumalainen toteaa, että THL:n näkökulmasta lisärajoitusten määrääminen on välttämätöntä.

– Lisätoimenpiteitä tarvitaan, jotta epidemiatilanteen huolestuttava kehitys voidaan torjua.