Epidemiassa kolme uutta piirrettä – professori vaatii poikkeusoloja

Oikeustieteilijä Martin Scheininin mukaan taudin tukahduttamisella voitaisiin säästää jopa tuhansia henkiä.

Professori Martin Scheininin mukaan Suomessa olisi julistettava poikkeusolot ja ryhdyttävä tiukkoihin toimiin sisä- ja ulkorajoilla.

Scheinin näkee epidemiassa kolme uutta piirrettä.

– Euroopan tilanne on vakava, viruksen tartuttavuusluku uhkaa karata nykykeinojen ulottumattomiin ja väestön rokotukset ovat alkaneet. Näiden takia Suomen tulisi todeta poikkeusolot ja säätää erillislaki poikkeuksista liikkumisvapauteen, Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessorina Oxfordin yliopistossa toimiva Scheinin kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Painamalla koronatartunnat nollaan, siis tukahduttamalla, Suomi voisi hänen mukaansa säästää tuhansia ihmishenkiä.

Martin Scheinin katsoo Euroopan epäonnistuneen koronan torjunnassa. Tukahduttamisen sijaan EU on hänen mukaansa koordinoinut jäsenvaltioita poistamaan rajoituksia rajoillaan ja muutoinkin pitämään talouden pyörimässä.

– Jos EU olisi liittovaltio, se laipioisi alueensa epidemiatilanteen mukaan. Tavoitteena olisi tartuntojen painaminen nollaan. Tavoitteen saavuttaneet kaupungit, alueet tai maat olisi julistettu vihreiksi vyöhykkeiksi, joiden välinen liikkuminen on vapaata. Vähitellen koko EU ja sitten koko Eurooppa olisi muuttunut vihreäksi, kunhan sen ulkorajoista olisi pidetty huolta, Martin Scheinin maalaa.

Samaa strategiaa olisi professorin mukaan voitu noudattaa, jos EU:ta ei olisi. Hän uskoo, että tässä tilanteessa moni olisi sulkenut rajansa.

”Valmiuslaki ei toimi”

Perusoikeusasiantuntijana tunnetun Martin Scheininin mukaan Suomen tulisi nyt todeta poikkeusolot ja saattaa voimaan tiukat rajoitukset niin sisä- kuin ulkorajojenkin ylittämiseen.

– Valmiuslaki, rajavartiolaki tai ulkomaalaislaki eivät toimi. Tarvitaan perustuslain 23. pykälän nojalla 4–5 kuukaudeksi säädetty laki poikkeuksista liikkumisvapauteen sekä hätätilailmoitukset Euroopan neuvostolle ja YK:lle. Poikkeusten tulee koskea myös Suomen kansalaisten oikeutta lähteä maasta ja palata maahan. Näin turvataan lain yhteensopivuus EU:n vapaan liikkuvuuden direktiivin kanssa, hän listaa.

Väliaikaiseen erillislakiin tulisi professorin mukaan ottaa myös säännös, jolla mahdollistetaan maan sisäiset liikkumisen rajoitukset.

– Maan laipiointi vihreiden vyöhykkeiden ja muissa osissa toteutettavien maskipakolla täydennettävien liikkumisrajoitusten muodossa tulisi mahdollistaa.

Tällainen laki saataisiin Martin Scheininin mukaan voimaan parissa viikossa, kunhan eduskunta kutsutaan koolle.

– Suomi julistautuisi epidemian tukahduttamiseen perustuvan strategian edustajaksi. Muualta maailmasta tiedetään, kuinka nopeasti voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia, jos strategian perustana on viruksen eliminointi.

Strategian muutosta tukahduttamiseen on väläytetty jo aiemmin valtiojohdosta. Mahdollista linjan vaihtamista on alettu harkita koronaviruksen uuden ja entistä herkemmin tarttuvan variantin leviämisen vuoksi. Sen uhka ja paheneva epidemia on jo johtanut koviin sulkutoimiin muun muassa Britanniassa, Skotlannissa ja Tanskassa.

