Epidemia synkkenee, Virossa esitetään laajaa sulkutilaa

Hallituksen tiedepaneeli on suositellut pikatestien käytön laajentamista kouluissa.

Etelä-Virossa sijaitsevan Põlvan kunnan terveysviranomaiset vaativat koko maan kattavan sulkutilan käyttöönottoa.

Taustalla on maan koronavirusepidemian merkittävä heikentyminen viime viikkojen aikana. Virossa vahvistettiin lauantaina 1 524 uutta tartuntaa ja 14 kuolemantapausta. Hoidossa on 580 koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve on tällä hetkellä suunnilleen samalla tasolla kuin huhtikuun alussa.

– Tartunnan saaneiden määrä on suurempi kuin koskaan. Nyt voimassa olevilla rajoituksilla tilanteen kohentumisesta ei ole toivoa lähiaikoina, Põlvan kriisikomitea totesi yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

Paikallisessa hoivakodissa on tällä hetkellä vain kolme työntekijää 37 asukasta kohden, sillä kaikki muut ovat sairastuneet koronaan. Tilannetta alueen sairaalassa kuvaillaan samankaltaiseksi.

Virossa koko väestön rokotuskattavuus on tällä hetkellä 57,8 prosenttia kaksi annosta saaneiden osalta. Hallituksen neuvonantaja Krista Fischerin mukaan synkin vaihe voi kuitenkin olla jo takana, sillä viruksen leviämistä kuvaava R-luku on pudonnut tasan yhteen.

– Tietojen pohjalta saa vaikutelman, että eksponentiaalinen kasvu ei jatkuisi enää, Fischer sanoo.

Hänen mukaansa kyse voi olla myös tilapäisestä laskusta. Uusimpien rajoitusten odotetaan näkyvän infektioiden määrässä ensi viikon aikana. Sairaalahoidon tarpeen on ennustettu nousevan noin 700 potilaaseen, vaikka tartuntamäärät laskisivatkin lyhyellä aikavälillä.

– Karanteenisääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää. Jos henkilö menee töihin sairaana, niin hän hyvin todennäköisesti levittää tautia eteenpäin, Krista Fischer toteaa.