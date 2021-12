Epidemia räjähti USA:ssa, yli 70000 ihmistä sairaalassa

Sairaalahoitoon joutuneiden lasten määrä on nelinkertaistunut joulukuun aikana New Yorkissa.

Koronatapausten määrä on noussut osassa Yhdysvaltoja jo korkeammalle tasolle kuin viime talven epidemiahuipun aikana. Taustalla on herkästi tarttuvan omikronmuunnoksen leviäminen muun muassa New Yorkin, Delawaren ja Massachusettsin osavaltioissa.

Uuden variantin arvioidaan aiheuttavan aiempaa lievempää taudinkuvaa. Huolena on, että sairaalat voivat silti ruuhkautua sen erittäin nopean leviämistahdin vuoksi. Riskiryhmässä ovat erityisesti rokottamattomat henkilöt, joita on edelleen kymmeniä miljoonia Yhdysvalloissa.

New York Times -lehden seurannan mukaan päivittäisiä tapauksia on vahvistettu viimeisten kahden viikon aikana keskimäärin 215 000 kappaletta eli 83 prosenttia enemmän kuin edellisellä aikajaksolla. Kuolemia on ollut noin 1 300 kappaletta päivässä. Joululomien uskotaan jättäneen osan tapauksista piiloon, joten todellinen epidemiatilanne selviää vasta vuodenvaihteen tienoilla.

Sairaalahoidon kuormitus on kasvanut infektiomääriä hitaammin. Tällä hetkellä hoidossa on 71 000 amerikkalaista eli kahdeksan prosenttia enemmän kuin viikkoa aiemmin. New Yorkin kaupungissa sairaalaan joutuneiden lasten määrä on nelinkertaistunut joulukuun alun jälkeen. Noin puolet heistä on ollut alle 5-vuotiaita.

Monissa sairaaloissa on lykätty muita kuin kiireellisiä leikkauksia ja esimerkiksi Massachusettsissa sairaaloiden avuksi on kutsuttu 500 kansalliskaartin jäsentä. Sairaustapaukset ja karanteenit ovat kärjistäneet monien alojen työvoimapulaa, mikä vaikutti osaltaan yli 2 000 lennon perumiseen jouluviikonlopun aikana Yhdysvalloissa.

Tilanteeseen on vastattu lyhentämällä karanteenien kestoa. Wall Street Journal -lehden mukaan esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa opettajat, terveydenhuollon ammattilaiset ja muut kriittisillä aloilla työskentelevät voivat palata töihin tietyin ehdoin viisi vuorokautta infektion jälkeen.