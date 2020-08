Epidemia räjähti koronan mallimaassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Islannissa on ollut viime viikkoina huomattavasti Suomea enemmän tartuntoja väkilukuun suhteutettuna.

Koronavirustilanne on synkentynyt viime viikkoina myös Islannissa, jota pidettiin vielä loppukeväästä mallimaana epidemian tukahduttamisessa.

Iceland Monitor -lehden mukaan maassa on tällä hetkellä 120 aktiivista Covid-19-tapausta, joista yksi on tehohoidossa. Uusista tartunnoista vajaa puolet on vahvistettu ulkomailta saapuvilta henkilöiltä.

Norja on luokitellut Islannin perjantaista lähtien ”punaiseen” maaryhmään, sillä tartuntoja on 28,3 kappaletta 100 000 asukasta kohden. Viro, Latvia ja Liettua ovat tehneet vastaavan linjauksen.

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén huomauttaa, että Islannin toimia hehkutettiin vielä toukokuun puolivälissä. Viimeisen kahden viikon aikana asukasmäärään suhteutettuja tartuntoja on ollut kahdeksan kertaa Suomea enemmän.

– Ei tämä niin helppoa ole. Olisi hyvä kaikkien muistaa, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

