Epidemia hidastuu – tämä on tartuttavuusluku nyt

THL:n Mika Salmisen mukaan uusia tapauksia todetaan nyt hyvin vähän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n torstaina julkaiseman arvion mukaan koronavirusepidemia on jatkanut edelleen hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet selvästi merkittävästi jo yli kuukauden ajan. Arvioitu tartuttavuusluku on THL:n mukaan nyt 0,75 – 0,85, mikä tarkoittaa, että Suomessa epidemia on laskusuunnassa.

– Se, jonka nostaisin tässä esille on se, että testauskapasiteetti on nyt nostettu lähes 10 000 päivittäiseen testimäärään. Se riittää erittäin hyvin tällä hetkellä. Kesä ei ole mitenkään erityisesti hengitysinfektioiden aikaa, jolloin koko kapasiteetti ei ole käytössä. Mutta on hyvä, että se on käytössä syksyä varten, THL:n Mika Salminen totesi.

THL:n mukaan yhdeksän sairaanhoitopiirin alueella ja Ahvenanmaan maakunnassa ei todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (18.-24.5.) aikana. Erityisvastuualueilla terveydenhuollon tilanne on THL:n mukaan melko rauhallinen, eikä tehohoidon kapasiteetti ole missään vaiheessa ylittynyt.

– Siellä on muutama punainen nuoli, jotka näyttävät vähän hälyttäviltä. Todellisuudessa nämä ilmaantuvuudet ovat nyt niin matalia, että tässä on kyse jokaisen kohdalla viidestä tai vähemmästä tapauksesta yhden viikon aikana, Salminen totesi.

– Eri varsin pieniä määriä. Se on hyvä uutinen.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pukki painottaa, ettei riski tartunnasta tai vakavasta sairastumisesta kuitenkaan ole ohi. Nyt tehohoidossa olleista potilaista noin 13 prosenttia on menehtynyt. Yli 70-vuotiaiden osalta luku on 30 prosenttia.

– Vaikka uutiset ovat hyviä, tilanne ei ole mitenkään ohi. Riski sille, että epidemia kiihtyisi, on yhä olemassa. Kun ihmiset tekevät kesäsuunnitelmiaan, kannattaa kaksi kertaa miettiä matkustamisen suhteen, Mika Salminen sanoi.

– Se, että on päästy tällaiseen tilanteeseen suomalaisten hyvän toiminnan tulosta, sitä pitää jatkaa ja jaksaa.