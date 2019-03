Epävarmuus parkkipaikasta saa jäämään kotiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoilijoista 81 prosenttia jättää ajoittain menojaan väliin, koska arvioi parkkipaikan löytämisen olevan vaikeaa. Mieluummin jäädään kotiin kuin etsiskellään vapaata parkkipaikkaa. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi tapahtumajärjestäjien ja kauppiaiden tuloihin. Kyse on sekä konkreettisesta pysäköintitilan vähyydestä että mielikuvista.

Tiedot selviävät pysäköinnin maksupalveluita tarjoavan EasyParkin tammikuussa teettämästä kyselystä, johon vastasi 1042 autoilijaa.

Kyselyyn vastanneista autoilijoista peräti 81 prosenttia jättää menoja väliin, koska arvioivat, että parkkipaikan löytäminen saattaa olla vaikeaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi viihdetapahtumat ja ostoskeskukset. Eli ainoastaan 19 prosentille ei ole merkitystä, millaiset pysäköintimahdollisuudet kohteessa on ja kuinka vaivatonta siellä ylipäätään on toimia moottoriajoneuvon kanssa.

– Mieluummin jäädään kotiin kuin etsiskellään pysäköintitilaa. Tämä tieto on erittäin merkityksellinen esimerkiksi tapahtumajärjestäjille ja kauppiaille. Miksei myös kuntien kaavoittajille ja pysäköinninsuunnittelijoille. Onhan se vaikkapa jääkiekkoseuran, sirkuksen, keikkajärjestäjän tai kaupunginteatterin kannalta karmea tilanne, jos iso osa potentiaalisista kävijöistä jää saapumatta jo pelkästään pysäköinnin hankaluuden takia. Se vaikuttaa suoraan liiketoiminnan tuottoihin, EasyPark Suomen maajohtaja Aleksi Kolehmainen sanoo.

Kyse on käytännön lisäksi mielikuvista. Neljä viidestä jättää toisinaan itseään kiinnostavan paikan väliin nimenomaan arvionsa vuoksi.

– Pelin voi menettää jo silkalla maineella. Luonnollisesti pysäköintitilan konkreettinen lisääminen tai vähintäänkin optimoiminen on ensimmäinen askel tuon mielikuvan taklaamiseksi, mutta Suomessakin on paljon paikkoja, jossa konkreettinen tilan määrä on kunnossa. Siksi tullaankin mielikuviin. Pysäköimisen vaivattomuutta kannattaa edistää kaikin tavoin. Esimerkiksi parkkipaikkanavigaattorilla, pysäköintimaksun maksamisen kätevyydellä, kaiken ylimääräisen muistamisen minimoimisella ja parkkihalleissa vaikkapa kamerapysäköinnillä, Kolehmainen sanoo.

Parkkitilan löytämisen vaikeus ei koske vain liiketoiminnan harjoittajia, vaan myös esimerkiksi julkisia liikuntapaikkoja ja nähtävyyksiä.

Yli joka kymmenes autoilija köyhtyi viime vuonna parkkisakoista. Vain noin joka neljäs vastaaja on ajohistoriansa aikana jäänyt ilman pysäköinninvalvonnan miinusmerkkistä rahakirjettä.

Yleisimmäksi syyksi saamilleen parkkisakoille autoilevat näkevät sen, että asioiden hoitamiseen kuluu odotettua kauemmin. 65 prosenttia sanoo niin. Toiseksi yleisimmäksi sanotaan tarkoituksellista pysäköimistä luvattomalle paikalle.

Suomessa yhä varsin moni maksaa pysäköintinsä kolikoilla tai korteilla. Mobiilisovellusta käyttää joka neljäs.

– Vain neljäsosa suomalaisista ei usko vaihtavansa mobiilipysäköintiin. 38 prosenttia nykyisistä kolikkomaksajista joko harkitsee jo tai uskoo tulevaisuudessa harkitsevansa mobiilia, Kolehmainen kertoo.