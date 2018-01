Epävakainen sää jatkuu

Monin paikoin sataa lunta, räntää tai vettä.

Ajokeli on lauantaina monin paikoin huono eteläistä Suomea lukuunottamatta, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää on koko maassa pilvinen.

Maan etelä- ja keskiosassa sataa alkupäivästä monin paikoin vettä tai lunta. Iltapäivästä alkaen nämä muuttuvat räntä- ja lumikuuroiksi. Sää selkenee yöllä lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä kahden plus ja miinusasteen haarukassa, yöllä on pakkasta kahdesta seitsemään astetta.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sää esiintyy ajoittain lumi- tai räntäsadetta. Lämpötila on päivällä yhden plusasteen ja kahden pakkasasteen välimaastossa, yöllä on luvassa yhdestä kuuteen asteen pakkasta.

Lapissa on luvassa ajoittaisia lumisateita. Lämpötila vaihtelee yhden ja kymmenen pakkasasteen välillä.

Kaikilla merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus.