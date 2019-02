Epätoivoiset ISIS-taistelijat tulittavat omaisiaan

Yhdysvaltain johtaman liittouman mukaan terroristijärjestö ISIS:n lopullinen romahdus on lähellä.

Kurdi- ja arabitaistelijoista koostuvat Syyrian demokraattiset voimat (SDF) ovat jatkaneet ISIS:n ”kalifaatin” rippeiden vapauttamista Eufratin jokilaaksossa Kaakkois-Syyriassa.

Koalition mukaan epätoivoiset jihadistitaistelijat ovat tulittaneet alueelta pakenevia siviileitä. Osa taistelijoista on yrittänyt paeta soluttautumalla pakolaisvirtojen mukaan.

– Tarkastuspisteille on saapunut ISIS-taistelijoiden vaimoja, joista osalla on ampumahaavoja. Nämä täysin halveksuttavat ja kammottavat teot kuvaavat terroristijärjestön barbaarista ja epätoivoista kamppailua, jolla se yrittää pitää kiinni jäljellä olevasta alueestaan, Britannian kenraalimajuri Christopher Ghika toteaa tiedotteessa.

SDF on ilmoittanut tukevansa ISIS-alueilta pakenevaa siviiliväestöä humanitaarisen kriisin välttämiseksi.

– Vaikka ”kalifaatin” romahdus on jo käsillä, ei se tarkoita operaatiomme loppumista. ISIS on edelleen uhka alueen turvallisuudelle, ja tulemme jahtaamaan heitä niin kauan kuin on tarpeen, Ghika jatkaa.

"Amongst those arriving to be screened are the wives of ISIS fighters, some of whom sustained gunshot wounds while fleeing from ISIS." @oirdcom https://t.co/bApNCwIeXO

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) February 14, 2019