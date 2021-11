Epätoivoiset afganistanilaiset myyvät tyttäriään vaimoiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouden romahdus on ajanut monet perheet kuilun partaalle.

Köyhyydestä ja nälästä kärsivät afganistanilaisperheet myyvät tyttäriään vaimoiksi rahaa vastaan hankkiakseen ruokaa, kertoo uutissivusto NBC News.

Länsi-Afganistanissa Heratin maakunnassa asuva 8-vuotias Benazir on luvattu toiselle perheelle. Benazirin on tarkoitus mennä murrosikäisenä naimisiin perheen pojan kanssa.

Benazirin isä kertoo saavansa noin 1 780 euroa järjestetystä avioliitosta. Afganistanin perinteiden mukaisesti perheet maksavat myötäjäisiä morsiamen perheille avioliitoista.

Afganistan talous on romahtanut sen jälkeen, kun Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa. Sen seurauksena köyhät perheet ovat joutuneet tekemään epätoivoisia päätöksiä.

Tilannetta on vaikeuttanut maata riivaava kuivuus, joka on harventanut maanviljelijöiden karjaa ja tuloja, sekä ulkomaisten avustusten jäädyttäminen. Myös sekatyöläisten on vaikea löytää töitä.

YK:n väestörahasto on ilmaissut ”syvän huolensa” kasvussa olevista lapsiavioliitoista Afganistanissa.