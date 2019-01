Epätoivo Venezuelassa yltyy: Naiset myyvät hiuksiaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luis Fernando leikkaa maasta pakenevien naisten hiuksia Kolumbian rajalla.

Monet ihmiset turvautuvat epätoivoisiin toimiin paetessaan Venezuelan rauhattomuuksia ja epävakautta, kertoo BBC.

Venezuelasta pakenevat naiset myyvät rahaa vastaan hiuksiaan Kolumbian rajalla.

Venezuelalainen Luis Fernando ostaa naisten hiuksia ja maksaa niistä noin 50 euroa.

– He leikkauttavat hiuksiaan, koska he ovat erittäin köyhiä. He turvautuvat siihen viimeisenä keinona hankkiakseen rahaa, Fernando sanoo.

Viimeisen muutaman kuukauden aikana Luis Fernando on leikannut satojen venezuelalaisten naisten hiuksia.

– Tämänhetkinen tilanne on kestämätön. Hiuksistaan saamilla rahoilla naiset voivat parantaa elämänlaatuaan.

Myös Fernando pakeni Venezuelasta ja alkoi leikata hiuksia saadakseen rahaa.

Hän myy leikkaamansa hiukset peruukkien ja hiuspidennysten valmistajille.

Uusia mielensoituksia

Viime keskiviikkona Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaidó on kutsunut kannattajiaan sosialistipresidentti Nicolás Maduron vastaisiin uusiin mielenosoituksiin.

Venezuelan sotilasasiamies Yhdysvalloissa eversti Jose Luis Silva siirtyi viikonloppuna Venezuelan parlamentin ja opposition puolelle. Silva julkaisi viime lauantaina videon, jossa kehotti muita upseerikollegoitaan hylkäämään hallinnon.

Espanja, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia antoivat Madurolle viikonloppuna kahdeksan päivää aikaa järjestää vapaat, läpinäkyvät ja demokraattiset vaalit tai maat tunnustavat parlamentin eli kansalliskokouksen puhemiehen Guaidón presidentiksi.

Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi. Myös monet Latinalaisen Amerikan maat ovat ilmaisseet tukensa oppositiojohtajalle. Venäjä, Kiina, Turkki ja Bolivia ovat puolestaan ilmaisseet tukensa Madurolle.

Venuzuela on tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Maata vaivaa valtava inflaatio ja perustarpeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä on kova pula. Maasta on paennut miljoonia ihmisiä.

Nicolás Maduro valittiin viime vuoden vaaleissa toiselle presidenttikaudelle. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.