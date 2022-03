Kovia otteita Venäjällä – sodan vastustamisesta voi saada potkut

Venäläiset, jotka ovat allekirjoittaneet sodanvastaisia vetoomuksia, menettävät työpaikkansa, kertoo The Moscow Times.

Kahden moskovalaisen elokuvateatterin johtajana työskentelevä Jekaterina Dolinina, 29, lisäsi nimensä sodanvastaiseen vetoomukseen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti uudet sotatoimet Ukrainassa viikko sitten.

Venäjällä eri ammattialojen keskuudessa kiertää kymmeniä avoimia kirjeitä, jotka on osoitettu presidentti Vladimir Putinille. Häntä vaaditaan perääntymään Ukrainasta.

Jekaterina Dolinina allekirjoitti kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten kirjeen. Myös taloustieteilijät, opettajat, lääkärit ja monet muut ryhmät ovat allekirjoittaneet vastaavanlaisia kirjeitä. Tästä on kasvanut mittava sotaa vastustava ilmiö.

Tämän viikon maanantaina Dolininan työnantaja (MosKino) kutsui hänet aikaisin aamulla kokoukseen. Dolinina sai valita kahden vaihtoehdon välillä – ”anna julkinen lausunto ja kerro, että nimesi on lisätty vahingossa, tai irtisanoudu”.

Dolinina kertoo, että hänen esimiehensä uhkasivat tehdä irtisanomisesta ”erittäin epämiellyttävän”, jos hän kieltäytyisi lähtemästä omasta tahdostaan.

Moskino ei vastannut Moscow Timesin kommenttipyyntöön.

– En epäröinyt vetoomuksen allekirjoittamisen suhteen enkä kadu sitä. Mutta en odottanut, että se johtaisi pakotettuun irtisanomiseen, Dolinina sanoo Moscow Timesille.

– Tiesin hallitukseen kytköksissä olevassa kulttuuri-instituutissa työskentelevänä, että jos minut pidätetään mielenosoituksen yhteydessä tai julkaisen jotain aggressiivista sosiaalisessa mediassa, voin saada potkut. Mutta en koskaan uskonut, että niin kävisi allekirjoittaessani avoimen kirjeen, jossa vaaditaan rauhaa.

Monien venäläisten kerrotaan joutuneen irtisanoutumaan työpaikastaan sen jälkeen, kun he ovat julkisesti vastustaneet Ukrainan sotaa.

Samalla kun Venäjä käy sotaa ulkomailla, hallitus on tehostanut sensuuri- ja sortotoimia kotimaassa. Riippumattomia tiedotusvälineitä uhataan sivuston näkymisen estämisellä tai sakoilla, jos ne kutsuvat Venäjän sotatoimia Ukrainassa sodaksi tai hyökkäykseksi.

Venäjällä mediaa valvova Roskomnadzo-virasto sulki kahden riippumattoman lähetysorganisaation (radioasema Ekho Moskvy ja Dozhd-televisiokanava) verkkosivut sääntöjen rikkomisen vuoksi.

Poliisi on turvautunut koviin otteisiin sodanvastaisia mielensoittajia vastaan. Lähes 7 000 ihmistä on pidätetty viikon aikana pienimuotoisissa mielenosoituksissa eri puolilla Venäjää.

Russians are being fired for signing open letters calling for peace. I spoke to one of them, who was told if she didn't resign voluntarily, they would make her dismissal "very unpleasant"https://t.co/4iZgqBQdEu

— Jake Cordell (@JakeCordell) March 3, 2022