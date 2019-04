Epätoivo kasvaa Pohjois-Koreassa: Sotilaita lähetetään ulkomaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Siirtotyöläisten käyttäminen rikkoisi maata vastaan asetettuja talouspakotteita.

Kansainvälinen saarto on kärjistänyt kuluneen kevään aikana Pohjois-Korean talouden syöksykierrettä.

Keskushallinto on joutunut turvautumaan jopa erityisiin ”puolustuspataljooniin” varkauksien ja pimeiden markkinoiden hillitsemiseksi tehtailla ja kaivoksilla.

– Vanhempia ihmisiä palkattiin aiemmin porttivahdeiksi. Nyt pataljooniin värvätään nuoria ja vastuullisina pidettyjä kansalaisia, jotka ovat pukeutuneet punakaartin univormuun ja kantavat mukanaan aseita, pääkaupunki Pjongjangista tavoitettu lähde kertoo DailyNK-julkaisulle.

Sulkeutuneen kommunistimaan kerrotaan myös harkitsevan sotilaiden passittamista siirtotyöläisiksi, jotta keskushallinnon tyhjään kassaan saataisiin kerrytettyä ulkomaista valuuttaa.

Viranomaisten tavoitteena on lähettää Kiinan Sisä-Mongoliaan sotilaita, joilla on todettu ”hyvä ideologinen tausta”. Siirtotyöläisiksi lähteville on lupailtu suuria tuloja ulkomailla. Silti kaikilta kolmivuotiseen sopimukseen suostuneilta aiotaan kerätä jopa yli 4000 euron arvoinen ”turvatalletus” ennen poistumista Pohjois-Koreasta.

Varusmiesten lähettäminen ulkomaille rikkoisi räikeästi Pohjois-Koreaa vastaan asetettuja talouspakotteita. YK:n turvallisuusneuvosto kielsi uudet siirtotyöläiset maan kuudennen ydinkokeen jälkeen vuonna 2017.

Muun muassa Kiinassa ja Venäjällä työskentelevien siirtotyöläisten on arvioitu tuottavan diktaattori Kim Jong-unin hallinnolle noin 450 miljoonan euron vuosittaiset tulot.