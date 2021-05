Epätodelliset videot: Tältä Iron Dome näyttää Israelin taivaalla rakettien vyöryssä

Hamas jatkoi viikonloppuna rakettien ampumista Gazasta Israeliin. Raketteja ammuttiin viikolla yli 3000.

Niitä torjuva Iron Dome -ohjusjärjestelmä on näyttänyt kykyjään. Hamas kuitenkin pyrkii käyttämään hyväkseen Iron Domen heikkoutta ylivoiman edessä ja on ampunut kerralla massiivisia määriä raketteja.

Raketit erottuvat alla videoilla suoralla lentoradallaan, kun torjuntaohjukset taas kaartelevat.

Alla olevalla ylimmällä videolla näkyy tavallisen kansalaisen näkymä Petah Tikvan kaupungissa vaarallisen hyökkäyksen aikana.

Jopa surrealistisen kaltaisissa rakettivideoissa hälytyssireenit soivat, valojuovat etenevät ja pimeässä räjähtelee rajusti – joka merkitsee rakettien tuhoutumista.

Iron Dome reagoi, kun se havaitsee raketin 70 kilometrin päässä. Tunnistettuaan uhan järjestelmä määrittelee uhan asteen siviilialueille. Sellaisen havaitessaan Iron Dome lähettää torjuntaohjuksiaan matkaan.

BREAKING: This is the current scene in Petach Tikvah, Israel pic.twitter.com/OX8vkzCn1O

What would you do if this was your home? pic.twitter.com/swId9LLCkh

Israel's major cities are under attack.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.

We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn

— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021