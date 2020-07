Epäonnistunut venekauppa voi tulla kalliiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan apu voi pelastaa yleisimmiltä sudenkuopilta.

Veneiden kysyntä on ollut tänä keväänä vilkasta ja kauppoja on tehty paljon. Keskuskauppakamarin mukaan veneen ostossa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Osasyynä on 1.6.2020 muuttunut vesiliikennelaki, joka velvoittaa aiempaa enemmän vastuuta veneen päällikölle. Hänen tehtävänään on huolehtia esimerkiksi siitä, että vesikulkuneuvo on rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

– Isommissa veneissä on paljon tekniikkaa ja varustusta. Uuden vesiliikennelain mukaan veneen päällikön tulee hallita veneen käsittely ja huolehtia tarvittavan varustuksen mukana olosta. Päällikön tulee tuntea lain velvoitteet ja toimia niiden mukaisesti, HTT tavarantarkastaja Ari Tirkkonen muistuttaaa.

Jos oma osaaminen ei kata koko venetekniikkaa, on syytä miettiä asiantuntijan käyttöä apuna kaupanteossa. Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harjun mukaan venepuolen tavarantarkastukset ovat yleisimpiä juuri kaupanteon jälkeisissä tilanteissa, kun selvitellään veneessä ilmenneitä teknisiä ongelmia.

– Venekaupan käydessä kuumana, pitäisi ostajan pitää pää kylmänä ja muistaa tarkastaa vene huolellisesti jo ostohetkellä. Tämä voisi säästää monelta murheelta myöhemmin, Harju toteaa.

Mikäli tilanne kuitenkin ajautuu riitaisaksi kaupanteon jälkeen, voi tavarantarkastajan puolueeton ja perusteltu näkemys edistää asiat sopuisaan ratkaisuun.

Tavarantarkastajan voi tilata myös yhdessä ja näin jakaa tarkastuskustannukset.

– Riitely voi tulla usein kalliiksi, joten huolelliseen ennakkotarkastukseen ja ongelmatilanteissa sovinnolliseen ratkaisuun kannattaa panostaa, Harju sanoo.