Epäilyttävä pallo havaittiin korkealla – hävittäjät vastaan

Yhdysvaltain ilmavoimat kertoo havainneensa korkealla leijuneen kappaleen Hawaijisaarten lähettyvillä.

– Kansallisen turvallisuuden käytäntöjen mukaisesti Tyynenmeren alueen ilmavoimat lähetti hävittäjälentokoneita tunnistuslennolle. Kohteen havaittiin olevan miehittämätön ilmapallo, jossa ei ollut tunnistusmerkintöjä, kenraalimajuri Kenneth Hara toteaa tiedotteessa.

Erikoinen tunnistuslento tehtiin 14. helmikuuta. Ilmaan hälytetyt hävittäjät olivat F-22-koneita, joita on käytetty aiemmin tunnistamattomien lentokoneiden ja laivojen tutkimiseen Hawaijin lähialueella.

Asukkaat kertoivat Honolulu Star-Advertiser-lehdelle kuulleensa kaksi kovaa räjähdyksen kaltaista ääntä, joiden aiheuttama tärinä kuului maassa asti. Ilmavoimien mukaan havaittua ilmapalloa ei tuhottu, joten kyseessä saattoi olla äänivallin murtamisesta kuulunut ääni.

Mediassa on pohdittu, olisiko salaperäinen ilmapallo voinut olla peräisin Yhdysvaltain energiaministeriön koelaitoksesta Kauain saarelta. Korkea lentokorkeus voi viitata myös tiedustelutoimintaan.

Some video taken yesterday of military planes circling. pic.twitter.com/SXzgPHWmyq

— Noah Evslin (@nevslin) February 15, 2022