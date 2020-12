Epäily Kiinan tukikohdista: Lähes mahdotonta puolustaa

Etelä-Kiinan merelle rakennetut saaritukikohdat olisivat tuoreen arvion mukaan konfliktitilanteessa äärimmäisen haavoittuvaisia ulkopuoliselle hyökkäykselle tai saarrolle.

Kiina on linnoittanut viimeisen vuosikymmenen aikana itselleen vaatimiaan riuttoja ja saaria Filippiinien, Vietnamin ja alueen muiden maiden vastalauseista huolimatta. Kansanarmeija on rakentanut strategisesti tärkeille saarille kiitoratoja, ohjuspattereita ja sijoittanut niille huomattavan määrän sotilaita.

Alueesta on kiistelty sen huomattavien öljy-, maakaasu- ja kalavarantojen vuoksi. Noin kolmasosa maailman merikaupasta kulkee Etelä-Kiinan meren halki.

Haagin kansainvälinen tuomioistuin päätti jo vuonna 2016, etteivät Kiinan aluevaatimukset ole merirajoista säätävän YK-sopimuksen mukaisia. Kiinan hallitus ei osallistunut prosessiin ja ilmoitti tuolloin sivuuttavansa päätöksen.

Kiinan kannalta haasteena on, että alue sijaitsee huomattavan kaukana mantereesta ja muista asevoimien tukikohdista. Saarten väliset yhteydet ovat myös puutteelliset, joten apujoukkojen lähettäminen olisi sotatilanteessa vaikeaa.

– Etelä-Kiinan meren saaret ja riutat ovat tärkeitä kansallisen suvereniteetin ja merivoimien kannalta, mutta niiden puolustamiseen liittyy luontaisia heikkouksia, kansanarmeijan logistiikkaa tukevan CSSC-laivanrakennusyhtiön julkaisemassa Naval and Merchant Ships -lehdessä todetaan.

South China Morning Post -lehden mukaan Kiinan nopeimmilta pinta-aluksilta kestäisi yli 20 tuntia saapua lähimmästä laivastotukikohdasta esimerkiksi Fiery Cross -riutalle, jonne on suurella vaivalla rakennettu lentokenttä.

Riutta on tuhannen kilometrin päästä Hainanista, joten sen puolustusta ei voitaisi tukea huippumoderneilla J-16-hävittäjillä. Apuun lähetettyjä meri- ja ilmavoimien osastoja olisi helppo häiritä matkalla Etelä-Kiinan merelle.

Kiinalaisarviossa huomautetaan saarten olevan Yhdysvaltain ja Japanin ohjusten kantomatkan sisällä.

– Saarilla ei ole kasvillisuutta, kivimuodostelmia tai muita suojaavia maanmuotoja. Ne ovat matalia ja pintavesi on korkealla. Henkilökuntaa ja tarvikkeita voitaisiin säilyttää maan alla vain lyhyen aikaa. Niille rakennetut suojat kestäisivät vain hyvin rajoitetusti ilmaiskuja, Naval and Merchant Ships -lehdessä todetaan.

CNN:n haastattelema sotilasasiantuntija Malcolm Davis pitää arviota oikeansuuntaisena. Alueen ilmasto-olosuhteiden vuoksi saarille sijoitetut modernit lentokoneet olisivat jo viikon kuluttua käyttökelvottomia.

– Korroosion ja huonon sään vuoksi saarille on lähes mahdotonta sijoittaa mitään kalustoa, jonka avulla niiden puolustaminen olisi mahdollista, Davis sanoo.

