Entiset valtiosihteerit jyrähtävät: Tällaisia asioita ei voi jättää avustajille

Ulkoministeriön entiset valtiosihteerit pelkäävät suomalaisen virkamiesperinteen rapautuvan.

Ulkoministeriön entiset valtiosihteerit Jukka Valtasaari, Arto Mansala, Pertti Torstila ja Peter Stenlund vetoavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan virkamiesjohdon ja ministerin välisen yhteyden parantamiseen.

Entiset valtiosihteerit viittaavat Syyrian al-Holin leirin lasten palautuksiin liittyvään tapaukseen, jossa keskeisenä oli konsulipäällikön siirto toisiin tehtäviin. Valtiosihteerit toteavat pitävänsä huonona henkilöstöpolitiikkana, että virkamiesjohto ei asioinut merkittävässä asiassa suoraan ministerin kanssa vaan välitti viestit ministerin poliittisen avustajan kautta.

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on moittinut menettelyä.

– Me allekirjoittaneet olemme toimineet ulkoministeriön kansliapäällikköinä kahden vuosikymmenen ajan. Käytäntö tänä aikana on ollut, että siirtymisvelvollisuus koskee vain siirtoja edustustoihin ulkomaille ja sieltä kotiin. Siirtymisvelvollisuus on ulkoministeriölle ominainen säännös, joka huomioi sen, että ulkoministeriön vajaasta sadasta toimipisteestä kaikki paitsi yksi ovat ulkomailla. Siirtomenettely on perusedellytys koko järjestelmän toimivuudelle, vuosien 1995-2018 aikana valtiosihteereinä toimineet Valtasaari, Mansala, Torstila ja Stenlund toteavat HS:n mielipidekirjoituksessaan.

Entiset valtiosihteerit huomauttavat, ettei heidän aikanaan tehty siirtoja kotimaassa tehtävästä toiseen siirtovelvollisuuteen nojaten.

Valtasaari, Mansala, Torstila ja Stenlund katsovatkin, että virkavastuun kannalta merkittävissä päätöksissä virkamiesjohdon suora yhteys toimivaltaiseen ministeriin olisi välttämätöntä.

– Merkittävien asioiden hoidon jättäminen poliittisten avustajien varaan ei ole hyvän hallintotavan mukaista. Se rapauttaa vahvaa suomalaista virkamiesperinnettä, entiset valtiosihteerit katsovat.

Jukka Valtasaari toimi ulkoministeriön valtiosihteerinä 1995-2000, Mansala vuosina 2003-2006, Torstila 2006-2014 ja Stenlund vuosina 2014-2018.