Entisen HUS-johtajan rokotelaskelma: Tämä on nyt tärkeintä

Rokotusvauhdin pitäisi kiihtyä, että hallituksen tavoite toteutuisi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entinen johtaja ja SDP:n kansanedustaja Aki Linden pitää rokotusten nopeutta nyt kaikkein tärkeimpänä asiana.

Hän on julkaissut Twitterissä laskelman siitä, kauanko tavoitellun 80 prosentin rokotusasteen saavuttaminen kestäisi.

– On annettava vielä 2 miljoonaa rokotetta, jotta 80% yli 12-vuotiaista olisi saanut kaksi koronarokotetta. 30 000 per päivä —> 67 päivää, 40 000 per päivä —> 50 päivää, 50 000 per päivä —> 40 päivää. Tämä on nyt se tärkein asia. Muu on enemmänkin ”poliittista kuohuntaa”, Linden sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on kertonut tavoitteekseen Suomen avaamisen lokakuussa sillä edellytyksellä, että 80 prosenttia rokotusikäisistä on siihen mennessä rokotettu.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat on laskenut, että tavoitteen saavuttamiseen menee kuitenkin tällä tahdilla hallituksen kaavailuja kauemmin. HS:n mukaan tavoiteeseen päästäisiin vasta marraskuussa.

