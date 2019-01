Entinen turvapaikanhakija: Riskit tunnustettava avoimesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kulttuuri on Rajkumar Sabanadesanin mukaan yksi rikollisuuteen liittyvä riskitekijä.

Entisen turvapaikanhakijan, yrittäjänä toimivan Rajkumar Sabanadesanin mielestä on täysin mahdotonta käydä keskustelua turvapaikanhakijoiden tekemistä seksuaalirikosepäilyistä ilman, että keskustellaan kulttuurista ja sen vaikutuksista.

− Suomeen tulee turvapaikanhakijoita kymmenistä eri maista – ja lähtömaan kulttuurilla on väliä, kun puhutaan erilaisista riskeistä. Esimerkiksi Saudi-Arabia ja Afganistan, sekä useimmat arabimaat ovat äärimmäisen patriarkaalisia kulttuureja. Ääripatriarkaalisissa kulttuureissa naisen asema on erittäin heikko, Sabanadesan kirjoittaa Ylen kolumnissaan.

Hänen mukaansa islam ei ole kulttuuri.

− Islam on uskonto, jota harjoitetaan keskenään hyvin erilaisissa kulttuureissa. Esimerkiksi Suomessa on ollut islaminuskoisia tataareja jo 1800-luvulta saakka, eikä heidän sopeutumisessaan valtaväestöön ole ollut mitään ongelmia. Muistetaan myös, että maailman suurin muslimimaa on Indonesia.

− Kun nyt puhutaan turvapaikanhakijoiden seksuaalirikosepäilyistä, puhutaan pääosin arabien tekemistä epäillyistä rikoksista. YK:n teettämän laajan tutkimuksen mukaan arabimiehistä vain hyvin pieni osa ylipäätään uskoo tasa-arvoon.

”Riskitekijät eivät tee kenestäkään raiskaajaa”

Kulttuurin lisäksi on Sabanadesanin mukaan olemassa muita tunnettuja riskitekijöitä, jotka vaikuttavat rikollisuuteen. Väkivaltarikoksissa näitä ovat hänen mukaansa miessukupuoli, nuori ikä, asunnottomuus, matala koulutus, alhainen sosiaalinen asema, pienet tulot ja naimattomuus.

− Mikään näistä tekijöistä ei tietenkään tee kenestäkään raiskaajaa yksin tai yhdessäkään, mutta riskit tutkitusti kasvavat. Tämä on syytä avoimesti tunnustaa. Olen itse entinen turvapaikanhakija. Olin silloin nuori, yksinäinen ja turhautunut mies ja asuin vuosia lähinnä nuorten, yksinäisten ja turhautuneiden miesten keskuudessa vastaanottokeskuksessa. Tiedän siis, mistä puhun.

− Pitkän kokemukseni rintaäänellä voin sanoa, että on aivan päivän selvää, että eri kulttuureista tulevien ihmisten integroitumisessa on toisistaan poikkeavia haasteita. Tiedän myös, että pelko, ahdistus ja turhautuminen ovat läsnä vastaanottokeskuksissa joka päivä. Joka muuta väittää, ei yksinkertaisesti tunne asiaa, tai haluaa ummistaa siltä silmänsä muista syistä.

Sabanadesan sanoo tuntevansa kymmeniä nuoria arabimiehiä, jotka ovat kunnollisia ihmisiä. Hänen mukaansa on oltava hyvin varovainen, kun puhutaan yleistäen ”turvapaikanhakijoiden rikollisuudesta”.

− He ovat järkyttyneitä näistä tapahtumista ja myös kokevat suurta syyllisyydentunnetta, vaikka heillä ei ole mitään tekemistä näiden kauheuksien kanssa. Onkin tärkeää muistaa kaikkien riskitekijöiden ohella, että suurin osa Suomessa olevista arabimiehistä ei syyllisty mihinkään rikoksiin, kuten ei valtaosa muistakaan turvapaikkaa hakevista. Mutta vaikka ei ole oikein leimata kaikkia arabimiehiä rikollisiksi, asioista pitää uskaltaa ja voida puhua oikeilla nimillä, Sabanadesan sanoo.