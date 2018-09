Puolustusvoimain ex-komentaja: Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimat on integroitu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhani Kaskealan mukaan kahden- ja kolmenvälinen yhteistyö on toimiva vaihtoehto Natolle.

– Jos katsotaan ilmapuolustuskykyjä, harjoittavat Suomi, Ruotsi ja Norja tällä hetkellä erittäin tuloksekasta kolmenvälistä yhteistyötä – vaikka me Suomessa ja Ruotsissa emme ole puolustusliiton jäseniä, amiraali (evp.) Juhani Kaskeala totesi Itämeren turvallisuutta käsitelleessä paneelikeskustelussa Helsingissä.

Juhani Kaskealan mukaan Suomi Ruotsi ja Norja jakavat samat toimintatavat ja ilmatilannekuvan.

– Meillä on harjoitustapoja, joissa lentolaivueen komentaja Rovaniemeltä voi soittaa lentolaivueen komentajalle (Ruotsin) Luulajaan ja (Norjan) Bodøon ja sanoa, että harjoitellaan ensi viikolla.

– Olemme käytännössä integroineet ilmavoimat ilman minkäänlaista poliittista sitoumusta. Tämä on tapa luoda pelotetta.

Juhani Kaskeala kysyi, miksi samoin ei toimittaisi laajemmin Itämerelläkin. Hän huomautti, että Suomen ja Ruotsin merivoimat toimivat jo yhdessä taisteluryhmittymä SFNTG:n puitteissa.

– Toivottaisin saman erittäin tervetulleeksi Itämerellä Saksan kanssa perustuen yhteistyöhömme Northern Coasts -harjoituksessa.

Hän nosti tässä yhteydessä esiin saksalaisten osaamisen vedenalaisen toiminnan havaitsemisessa.

– Avainsana on jaettu tilannekuva. Meillä tulisi olla yhteinen meritilannekuva ja siihen perustuen voitaisiin yhdessä tehdä enemmän – siitä huolimatta, että emme ole puolustusliitossa vaan sen strateginen kumppani.

Juhani Kaskealan mukaan tällaista yhteistoimintaa kutsutaan nykyisin yhä useammin ”kolmanneksi tavaksi”.

– Suomi ja Ruotsi rakentavat kahden tai jopa kolmenvälisiä suhteita sen sijaan, että liittyisivät puolustusliittoon. Tämä kolmas tapa on ollut todella onnistunutta Suomen ja Yhdysvaltojen suhteessa ja Suomen ja Ruotsin suhteessa – miksi ei myös Saksan suhteessa.

Puolustusvoimain komentajana vuosina 2001-2009 toiminut Kaskeala osallistui paneelikeskusteluun Atlas Elektronikin, MTU:n ja Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin järjestämässä Maritime Security in the Baltic Sea Region Future Challenges & Opportunities for Finland -seminaarissa.