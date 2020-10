Entinen Nato-komentaja: Tätä Donald Trump ei enää kykene kääntämään

James Stavridisin mukaan asevoimien elitin enemmistö on kääntänyt lopullisesti selkänsä USA:n presidentille.

Presidentti Donald Trumpin suosio Yhdysvaltain asevoimien piirissä on laskenut hänen virkakautensa kuluessa tuntuvasti. Arvostetun Military Times -lehden äskettäisessä mielipidemittauksessa 38 prosenttia koko sotilashierarkiaa edustaneista vastaajista ilmoitti suhtautuvansa ylipäällikköönsä myönteisesti, kun kielteisesti suhtautuvien osuus oli lähes 50 prosenttia.

– Tämä on erityisen yllättävää ottaen huomioon republikaanipuolueen sotilaiden keskuudessa perinteisesti nauttiman kannatuksen, Trumpin toistuvat väitteet omasta suosiostaan asevoimissa ja hänen voimakkaat ponnistuksensa puolustusmäärärahojen nostamiseksi, entinen Nato-komentaja, amiraali James Stavridis kirjoittaa amerikkalaislehti Timessa.

Kielteiseen suhtautumiseen on hänen mukaansa kuitenkin lukuisia syitä, eikä asetelman kääntäminen ennen marraskuussa järjestettäviä presidentinvaaleja ole enää mahdollista.

– Ensinnäkin – huolimatta jatkuvasta puolustusmenojen kasvattamista koskevasta rummutuksesta – presidentti Trump tulkitsee sotilaiden motiiveja yksinkertaisesti väärin. Kyse on täysin vapaaehtoisesta joukosta, joka on sitoutunut palvelemaan maataan ennen kaikkea siksi, että he haluavat olla osa jotakin itseään suurempaa. He eivät yleensä ole liittyneet rahan vuoksi (eikä heille makseta erityisen hyvin), vaan koska he välittävät maastaan ja maanmiehistään, Stavridis toteaa.

Trumpilla näyttää hänen mukaansa olevan vaikeuksia ymmärtää, että mittava puolustusbudjetti ei ole keino ”ostaa asevoimien rakkautta”.

Vastuun välttelyä vaikea niellä

Amiraali Stavridis muistuttaa Trumpin ensin nostaneen lukuisia korkea-arvoisia upseereita suurieleisesti hallintonsa avainpaikoille ja antaneen heille sittemmin potkut.

Trumpin ensimmäinen kansallinen turvallisuusneuvonantaja oli kenraaliluutnantti Mike Flynn, toinen kenraaliluutnantti H.R. McMaster, jotka molemmat Trump erotti. Puolustusministerinä toiminut kenraali Jim Mattis joko erosi tai sai potkut – versiosta riippuen. Kenraali John Kellyn Trump heitti ensin ulos Valkoisen talon kansliapäällikön paikalta ja haukkui sitten julkisesti pataluhaksi.

– Jokainen tarina on hieman erilainen, mutta asevoimien näkökulmasta Trump näyttää kohdelleen erittäin arvostettuja ja näkyviä ammattisotilaita surkeasti ja osoittanut heille ovea – monesti herjausten saattelemana, Stavridis sanoo.

Trumpin leväperäinen suhtautuminen koronaviruspandemiaan on Stavridisin mukaan tulkittu asevoimien keskuudessa niin olennaiseksi vastuun pakoiluksi, että jos kyse olisi aktiiviupseerista, hänet olisi todennäköisesti jo erotettu.

– Virheiden tekeminen on oma asiansa, mutta kun toistuvasti sanoo, ettei se ollut minun vikani ja että ”en ota minkäänlaista vastuuta ollenkaan”, sellaista on sotilaiden vaikea niellä, hän toteaa.

