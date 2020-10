Entinen HUS-johtaja: Jouluna tätä menoa yli 100000 saanut tartunnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntamäärien tuplaantuminen on Aki Lindénin mukaan taltutettavissa tehokkailla vastatoimilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entinen johtaja, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén kirjoittaa Twitterissä koronatartuntojen määrän huolestuttavasta kasvusta. Lindén huomauttaa, että jos nykyinen kasvu jatkuu, jouluna olisi ylitetty jo 100 000 tartunnan raja.

− 1677 – 3354 – 6708 – 13416 – 26832 – 53664 – 107328 Mikä lukusarja? Kahden viikon #korona tartunnat syyskuun lopusta jouluun saakka jos elokuussa alkanut tartuntojen tuplaantuminen per 14 vuorokautta jatkuu, Aki Lindén twiittaa.

Näin ei hänen mukaansa kuitenkaan tapahdu, ”jos teemme tehokkaita vastatoimia”.

− Siis teemme.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on vedonnut vahvasti kansalaisiin, että nyt vältettäisiin kontakteja ja käytettäisiin maskeja, jotta epidemian leviämisvaihe estettäisiin. Ruotsalainen mukaan HUS-alueen tilanne on huolestuttava, mutta kansalaiset voivat vielä vaikuttaa siihen, millainen alueen koronatilanne on kuukauden kuluttua.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti tiistaina pyrkivänsä löytämään uusia paikallisia keinoja epidemian hillitsemiseksi. Ryhmä päätti pääkaupunkiseudun toimintamallista, jolla tehostetaan ravintoloiden tartuntatautilain mukaista valvontaa. Toimintamallin tavoite on puuttua täsmätoimin korostuneen riskin ravintoloihin ja riskikäyttäytymiseen.

Lisäksi ryhmä päätti suositella vahvasti kasvomaskin käyttöä julkisissa paikoissa sekä erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamisesta yksityistilaisuuksien järjestämisessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) twiittasi tiistaina pian sen jälkeen, kun tiedot ennätyksellisestä koronatartuntojen vuorokausimäärästä tulivat julki.

– Koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti. STM valmistelee hallitukselle laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla epidemian leviämistä voidaan estää. Asia tuodaan hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla, Sanna Marinin twiitissä todetaan.

THL kertoi tiistaina, että Suomessa rekisteröitiin vuorokaudessa 227 uutta tartuntaa.

