Entinen EU-lähettiläs: Britannia kulkee kohti uutta Brexit-äänestystä

Jan Store ennustaa, että britit pyytävät EU:lta lisäaikaa ja EU myöntää sen.

Suomen entinen EU-suurlähettiläs Jan Store ennustaa, että Britanniassa järjestetään uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä.

– Tulevina päivinä nähdään edelleen sekavia tilanteita, mutta suunta on kaiken sumun keskellä kohti uutta kansanäänestystä. Ei mikään hyvä ratkaisu, mutta tässä tilanteessa vähiten huono, Store kirjoittaa Facebookissa.

Pääministeri Theresa Mayn hallitus tuskin ehdottaa äänestystä itse, mutta brittiparlamentin paine pakottaa hänet siihen, Store sanoo. Kansanäänestys vaatii myös EU:lta joustoa.

– Tämä edellyttää aikalisän ottamista eli prosessin viivyttämistä, mutta se onnistuu kyllä.

Store katsoo, että Mayn tappio eilisessä äänestyksessä erosopimuksesta oli niin massiivinen, että tämä on menettänyt auktoriteettinsa. Myös erosopimus pitää käytännössä haudata. EU ei hänen mielestään pysty tarjoamaan niin suuria joustoja sopimukseen, että se kelpaisi brittiparlamentille.

Britannian parlamentti hylkäsi tiistai-iltana erosopimuksen äänin 432–202.

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn vie tänään keskiviikkona Mayn hallituksen luottamusäänestykseen. Yleinen ennustus Britanniassa kuitenkin on, että hallitus ei kaadu.

– Corbyn joutuu tänään toteamaan, että hän ei pysty kaatamaan konservatiivihallitusta. Tämän illan jälkeen hänenkin asemansa on heikompi, ja hän joutuu lopultakin seuraamaan varjohallituksensa, takapenkkiläisten ja hyvin jäsenyysmyönteisen kannattajien näkemyksiä, Store sanoo.

Hän huomauttaa, että Britannian parlamentti on Brexit-prosessin aikana ottanut poikkeuksellisen paljon valtaa hallitukselta. Todennäköistä on, että tämä kehitys jatkuu, koska sekä May että Corbyn ovat heikkoja johtajia.

– Molemmissa pääpuolueissa on riittävästi – muttei enempää – järkeviä ja käytännönläheisiä edustajia, joiden johdolla tämä voisi tapahtua. Viimeisten viikkojen aikana pohjatyötä on tehty. He täyttävät nyt valtatyhjiön, Store sanoo.