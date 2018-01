Entä jos vihreitä miehiä ilmestyy Suomeen?

Pohjois-Suomen turvallisuus puhutti presidenttiehdokkaita.

Oulussa pidettiin keskiviikkona puolenpäivän aikaan historian ensimmäinen Pohjois-Suomen tentti presidenttiehdokkaille. Kalevan ja Ylen järjestämässä tentissä olivat mukana kaikki kahdeksan presidenttiehdokasta.

Yksi kysymyksistä käsitteli Pohjois-Suomen asemaa maanpuolustuksessa. Keskustan Matti Vanhasen mukaan tärkeintä on huolehtia, ettei tyhjiötä pääse koskaan syntymään.

– Koska siitä muodostuu turvallisuuspoliittinen kysymys. Sen lisäksi kansainvälisen näkyvyyden ja maineen kannalta on myös tietyllä tavalla turvallisuuskysymys se, että Pohjois-Suomi – erityisesti Lappi – tunnetaan laajasti maailmalla. Mitä paremmin se tietoisuus on, niin se on myös ennalta ehkäisevä toimenpide, ettei sinne kukaan vihollisuuksia kohdista, koska sillä saa maailman tuomion osakseen, Matti Vanhanen sanoi.

Kansanliikkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistö sanoi, että Pohjois-Suomen ja koko kalotin tilanne on tällä hetkellä levollinen.

– Esimerkiksi ne puheet joita Alakurtista (Venäjän tukikohta) on pidetty, niissä on tehty ehkä vähän vääriäkin johtopäätöksiä. Suunta taitaa Venäjällä olla nyt tuonne ylöspäin Muurmanskista, suojelun suunta, Sauli Niinistö totesi.

– Mutta kyllä Pohjois-Suomella on paljon puolustuksellista merkitystä. Sillä saattaa olla myös varsin suuri mielenkiinnon kohde, jos kriisiydytään. Tässäkin suhteessa on tehty yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa. Myös ruotsalaisia tietysti kiinnostaa se, miten Pohjois-Suomi pärjäilee tässä suhteessa. Tilanne otetaan kyllä koko ajan vakavasti ja on huomioitu, Niinistö jatkoi.

Ehdokkailta kysyttiin, miten he toimisivat presidenttinä, jos saisivat tiedon, että tunnuksettomiin sotilasasuihin pukeutuneet joukot turvaavat Fennovoiman ydinvoimalaitoksen työmaata Pyhäjoella.

– Tämä on teoreettisista kysymyksistä kaikkein teoreettisin. Presidenttiehdokkailta voi kysyä vaikka kuinka hulluja kysymyksiä, senhän me tiedämme. Ei ole tietenkään tällaista vaaraa olemassa, valitsijayhdistyksen Paavo Väyrynen vastasi ja siirtyi puhumaan rajavalvonnasta.

Rkp:n Nils Torvaldsin mukaan atomivoimalan turvamiehillä toki pitäisi olla tunnukset.

– Jos tämä on unohtunut, silloin pitää välittömästi soittaa asianomaiselle yhtiölle ja sanoa että hankkikaa nyt kunnon vehkeet näille äijille. Mutta jos he ovat tulleet salaa – huolimatta Paavon rajavalvonnasta – niin silloin meillä on suurempi ongelma, johon kyllä täytyy kutsua vähän järeämpiä aseita hoitamaan, Torvalds sanoi.

Sauli Niinistön mukaan pienten vihreiden miesten ilmaantumista on pohdittu aika paljon, ”tekevätpä sitten mitä tahansa”.

– Tietyn kynnyksen jälkeen näyttää siltä että me voimme soveltaa myös valmiuslainsäädäntöä, jos tällainen syvä epäilys alkaa olla, että täällä on jotain vierasta porukkaa, jolla on jotain tavoitteita jotka eivät suomalaiseen yhteiskuntaan sovellu, Sauli Niinistö sanoi.

Ei sinisilmäisesti

Sauli Niinistö vastasi Paavo Väyryselle rajavalvonnasta todeten, että itärajalla ovat jatkuvat rajatarkastukset. Niistä huolimatta pakolaiset ilmoittaessaan hakevansa turvapaikkaa tulevat rajan yli, koska kansainvälinen oikeus siihen velvoittaa.

– Muistan hyvin keskustelun jonka kävin rajajoukkojen komentajan kanssa. Hän sanoi, ettei tunne yhtään rajavalvojaa, joka olisi valmis menettelemään laittomasti.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kommentoi tätä.

– Eli nyt ymmärsin että jos tänne tulee miehiä jotka kenties olisivat venäläisiä sotilaita, että jos he vaan sanovat rajalla ”asylum”, meidän pitää ottaa rajalla sinisilmäisesti kaikki tänne vastaan? Ei tarvitse. Sen takiahan meillä on puolustusvoimat, että jos Venäjällä alkavat mellakat, niin me pysäytämme ne rajalle, etteivät ne siirry tänne. Kyllä tässä pitää järkeä käyttää, Laura Huhtasaari sanoi.

– Silloin me otamme tämän valmiustilalainsäädännön käyttöön. Kyllä meilläkin sotilaita piisaa, Sauli Niinistö vastasi.

Myöhemmin Niinistöltä kysyttiin toiminnasta tilanteessa, jossa tahallaan on aiheutettu sähkö- ja tietoliikenneongelmia.

Hän vastasi, että keskustelujen pohjalta on luotu järjestelmiä, joilla kyetään vastaamaan. Itse hän sanoi korostaneensa reserviväestön korkeaa erityiskoulutusta, ”jotta meillä on kutsuttavissa akuutisti ikään kuin korjaava joukko”.

– Jos alkaa näyttää siltä, että kyseessä on terrorismi tai suorastaan laajempi hyökkäys Suomen yhteiskuntaa kohtaan, niin silloin tietysti käynnistetään välittömästi kaikki turvallisuustoimenpiteet. Joka tarkoittaa presidentin kohdalla sitä, että välittömästi pääministeri, utva ja eduskunnan ehkä tässä suhteessa tärkeimpien valiokuntien puheenjohtajat, Sauli Niinistö kuvaili.

– Sitten lähdetään katsomaan, että kuinka tiukasti vastataan. Ja mitä se vastaaminen vaatii.