Entä jos rokotuksen saisi apteekista? ”Hyviä kokemuksia yli 20 maasta”

Apteekkariliiton mukaan palvelu madaltaisi kynnystä rokotuksen ottamiseen.

Koronapandemia on jälleen kerran osoittanut, että rokotteita tarvitaan, eikä niiden yhteiskunnallinen merkitys ainakaan vähene – päinvastoin, toteavat Suomen Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva ja farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

– Apteekkien rokotuspalvelu lyhentäisi monen suomalaisen matkaa ja madaltaisi kynnystä rokotuksen ottamiseen, kaksikko kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Liian pitkäksi koettu matka rokotuspisteelle hidastaa osaltaan Suomen koronarokotuskattavuuden nousua, kävi ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta selvityksestä (HS 19.10.).

– Ehdotamme, että influenssa- ja koronarokotuksia voisi saada myös apteekeista farmaseuttien ja proviisoreiden antamina rokotuskattavuuden parantamiseksi. Apteekkien rokotuspalvelusta on hyviä malleja ja kokemuksia jo yli 20 maasta, kuten Norjasta ja Tanskasta. Influenssarokotuskattavuus on noussut kaikkialla, missä apteekkirokotukset on otettu käyttöön.

Koskenkorvan ja Sandlerin mukaan apteekeissa työskentelee yli 5 500 terveydenhuollon ammattilaista, farmaseuttia ja proviisoria, jotka voisivat lisäkoulutuksella hankkia THL:n määrittämän rokotusosaamisen.

– Apteekkien rokotustoiminta mahdollistaisi rokotukset maanlaajuisesti apteekkien aukioloaikoina ja myös virka-aikojen ulkopuolella.

Suomalaiset luottavat tutkitusti apteekkien henkilökuntaan ja ovat yleisesti tyytyväisiä apteekkeihin.

– Apteekista rokotteen saisi vaivattomasti ja turvallisesti lähipalveluna, jota suomalaiset tutkimuksen mukaan toivovat, kaksikko toteaa.