Entäs jos Kuu putoaisi Maahan?

Suuren luokan katastrofielokuva Moonfallin on määrä tulla ensi-iltaansa Suomessa rajoituksista riippuen 4. helmikuuta tai 25. helmikuuta. Elokuvassa Kuu on lähtenyt kiertoradaltaan – salaperäisestä syystä – ja syöksymässä kohti Maata.

Avaruushallinto NASA on huolestuvia lohduttaakseen twiitannut humoristisen ketjun, johon useat NASAn alatilit osallistuivat.

– Vain noin 240 000 mailin päässä lähin naapurimme vaikuttaa elämäämme täällä Maassa. Tässä muutamia syitä, joiden vuoksi olemme kiitollisia siitä Kuu pysyy tukevasti kiertoradallaan (ei saa suuttua, Moonfall-elokuva), NASA Moon ensin twiittasi.

Tämän jälkeen Moonfall-elokuvan oma twitter-tili tuli kysymään, että ”kerrotteko minulle että tämä ei todellisuudessa tulekaan tapahtumaan?”.

– Ei tapahdu, NASA Moon vastasi facepalm-emojin kera.

Tämän jälkeen NASA Earth twiittasi, että nykytilanteessakin voimme syyttää Kuuta pitkistä vuorokausistamme ja maan pyörimisen hidastamisesta hyvänä nykyiseen vauhtiin. NASA Ocean tuli kertomaan, miten Kuu vaikuttaa tärkeällä tavalla myös vuorovesiin.

Iflscience-saitin mukaan Kuun rysäyttäminen Maahan vaatisi Kuun liikkumisen hidastamisen, jolloin se alkaisi painovoiman vuoksi lähestyä Maata. Vaadittava energia olisi samaa luokkaa kuin mitä Maahan tulee Auringosta 7000 vuoden aikana, joten tapahtuma taitaa jäädä kokematta.

Moonfall-elokuvan on ohjannut Independence Daysta mainetta saanut Roland Emmerich. Pääosissa ovat Halle Berry, Patrick Wilson ja John Bradley.

At only ~240,000 miles away, our nearest neighbor affects our life here on Earth. Here are a few reasons why we’re grateful the Moon is stable in its orbit (no offense @MoonfallFilm) pic.twitter.com/GraqRMHubD

— NASA Moon (@NASAMoon) January 25, 2022