Ensitiedot Britanniasta: Mikään ei vielä viittaa siihen, että omikron olisi lievempi

Imperial College London -yliopiston mallinnuksen perusteella koronaviruksen omikronmuunnos aiheuttaisi yhtä vakavaa taudinkuvaa kuin aiempi deltamuunnos.

Omikronin arvioidaan kiertävän suurelta osin infektioiden tai kahden rokoteannoksen luomaa suojavaikutusta. Uuden infektion riski on 5,4-kertainen deltamuunnokseen verrattuna, eli aiemman tartunnan luoma suoja olisi vain 19-prosenttinen.

– Näin mittava immuniteetin väestö tarkoittaa, että omikronia on pidettävä merkittävänä ja välittömänä uhkana kansanterveydelle, ICL:n professori Neil Ferguson toteaa tiedotteessa.

Tutkimuksessa tarkkailtiin Englannin alueelta otettuja virusnäytteitä marraskuun 29. päivän ja joulukuun 11. päivän välillä.

Omikronin tartuttavuutta kuvaava R-luku oli aikajaksolla yli 3, jolloin tautitapausten määrä kaksinkertaistui kahden päivän välein. Infektioita todettiin erityisesti 18–29-vuotiailta.

Tutkimuksessa ei löydetty näyttöä siitä, että uuden muunnoksen aiheuttamat tautitapaukset olisivat lievempiä kuin deltamuunnoksen kohdalla. Asiaa vertailtiin sekä oireellisen infektion että sairaalahoidon tarpeen kannalta. Tutkijat muistuttavat, että sairaalahoitoa koskevat tiedot ovat toistaiseksi hyvin rajallisia.

Yliopiston aiemman tutkimuksen mukaan kolmas rokotuskierros on erittäin tärkeä suojavaikutuksen lisäämiseksi. Myös uuden tehosteannoksen vaikutuksen uskotaan jäävän hieman vähäisemmäksi kuin deltamuunnosta vastaan.

Suoja vakavalta taudinkuvalta on Pfizerin rokotteella deltamuunnosta vastaan 96,5–97,6 prosenttia, mutta omikronia vastaan 80,1–85,9 prosenttia 60 päivää kolmannen annoksen jälkeen. T-solujen luoma suoja voi kestää vasta-aineita pidempään.

