Ensin yski mies Seattlessa – näin virus voitti USA:n

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varoitusmerkkejä ei huomioitu ja koronavirus pääsi valloilleen

Yhdysvallat painii yhä koronaepidemia kourissa. Uusien päivittäisten tapausten määrä ylsi tällä viikolla jälleen huhtikuun huippuaikoihin eikä epidemia näytä monin paikoin laantuvan, vaikka kuolleisuus tautiin onkin laskenut merkittävästi.

New York Times käy tästä löytyvässä Näin virus voitti -erikoisjutussaan läpi Yhdysvaltain koronaepidemian kriittisiä alkuvaiheita. Analyysissä keskitytään piiloon jääneisiin tartuntoihin ja geneettisiin tietoihin ja kerrotaan, kuinka tauti ryöstäytyi käsistä havaitsematta jääneiden tartuntojen kautta.

Koronavirukseen on tähän mennessä sairastunut Yhdysvalloissa vahvistetusti liki 2,5 miljoonaa ja menehtynyt noin 125 000 ihmistä.

Kaikki alkoi kuitenkin pienestä. Ensimmäiset tunnetut tapaukset olivat sitkeästi yskinyt mies Seattlessa ja hengenahdistuksesta ja kuumeesta kärsinyt nainen Chicagossa. Helmikuussa tapauksia tunnettiin vasta 15 ja niillä kaikilla oli suora yhteys Kiinaan. Potilaat eristettiin, heidän kontaktejaan seurattiin ja matkailua Kiinasta rajoitettiin.

Kartalla kuva on huolestuttava. Tunnetut tapaukset hajaantuivat tasaisesti muutamaan pisteeseen molemmille rannikoille ja maan keskiosiin. NYTimesin mukaan tutkijat ovat sittemmin saaneet selville, että tuntemattomia tapauksia oli amerikkalaisissa suurkaupungeissa tässä vaiheessa jo noin 2 000.

Matkailijat levittivät

Amerikkalaisviranomaisten kerrotaan olleen jatkuvasti kriittisillä hetkillä viikkoja tai jopa kuukausia jäljessä epidemian todellista tilaa. Erääksi syyksi mainitaan matkailijat Kiinan ulkopuolelta.

Suoranainen aalto tartunnan saaneita matkustajia saapui helmikuussa Yhdysvaltoihin Euroopasta ja eri Aasian maista. Moni noin tuhatpäisestä viruksen kantajien joukosta ei juurikaan levittänyt tautia eteenpäin. Muutama tapaus johti kuitenkin epidemioihin, jotka ehtivät levitä ilman että niitä edes huomattiin.

Yhdysvaltojen todetaan olleen tietämätön omasta epidemiastaan. Monet tartuntatautivirasto CDC:n testeistä eivät toimineet eikä testejä riittänyt kuin lähinnä Kiinasta tulleiden tai harvoihin tunnettuihin tapauksiin kontaktissa olleiden tutkimiseen.

Seuraavina viikkoina tartuntojen määrä moninkertaistui.

Ensimmäinen merkki

Selvityksen perusteella Yhdysvallat olisi hyötynyt joidenkin asiantuntijoiden jo helmikuussa suosittelemista kotimaan matkailun rajoituksista. Presidentti Donald Trumpin hallinto ei kuitenkaan sellaisia antanut. Päinvastoin kansalaisia kehotettiin jatkamaan elämäänsä. Matkapuhelindatan perusteella miljoonat ihmiset matkustivat normaalisti ympäri Yhdysvaltoja. Moni heistä kantoi virusta.

Ensimmäinen merkki siitä, että epidemia oli livennyt käsistä, oli NYTimesin mukaan Seattlesta helmikuun löydetty yksittäinen koronatapaus, jota ei onnistuttu liittämään ulkomaanmatkaan. Seuraavien kahden viikon aikana kaupungista tehtiin 4,3 miljoonaa matkaa. Tuhannet heistä kantoivat myöhempien tutkimusten mukaan virusta ja hajaantuivat ainakin 14 eri osavaltioon.

Keskusasema

Seattle oli vasta alkua New Yorkiin verrattuna. Maaliskuun 1. päivänä siellä oli löydetty vasta yksi tapaus. Todellisuudessa tartunnan saaneita oli tässä vaiheessa jo noin 10 000. Ainakin 5 000 sairastunutta matkasi pois alueelta seuraavien kahden viikon aikana. New Yorkin matkaajat levittivät taudin muun muassa New Orleansiin ja laukaisivat siellä pahan epidemian.

New Yorkista tuli pian Yhdysvaltain epidemian solmukohta. Geneettisen datan perusteella tauti levisi sieltä laajasti ympäri maata.

– New York on toiminut viruksen keskusrautatieasemana, Tranlational Genomics Research Instituten David Engelhalter luonnehtii.

Siinä vaiheessa kun matkustus Euroopasta kiellettiin maaliskuun 13. päivänä, oli koronavirus jo levinnyt pitkään läpi Yhdysvaltojen.

Presidentti Donald Trump kehotti amerikkalaisia rajoittamaan liikkeitään, välttämään ihmisjoukkoja ja pysyttelemään kotona maaliskuun 16. päivänä. Samalla osavaltiot aloittivat eriasteisia rajoitustoimia. Pian maa oli monin paikoin kiinni ja tartunnat alkoivat taittua.

Oli kuitenkin kestänyt liian kauan.

NYTimesin selvityksen perusteella aiemmin aloitetut rajoitustoimet olisivat voineet säästää kymmeniätuhansia henkiä.