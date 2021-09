Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun professori Tuuli Lappalainen hämmästelee suomalaiseen tutkimukseen suunniteltuja leikkauksia.

Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotusten perusteella uuden tutkimuksen rahoitus vähenisi yli 50 miljoonaa euroa ensi vuoden aikana. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) mukaan muutoksen taustalla on muun muassa Veikkaus-varojen tippuminen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti kevään kehysriihessä, ettei Veikkaus-varojen vähenemistä korvata täysimääräisesti. Aiheen odotetaan nousevan esille ensi viikon budjettiriihessä, sillä esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas.) on vaatinut tieteen rahoitusleikkausten perumista.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on arvioinut leikkausten heikentävän kotimaisen tieteen kansainvälistä uskottavuutta ja rapauttavan koulutuksen pohjaa.

– Mikä ihmeen hyökkäys suomalaista tiedettä kohtaan siellä on meneillään? Ensin hallitus leikkaa rahoitusta, nyt öyhötetään otsikoista ymmärtämättä asiasta hölkäsen pöläystä, Tuuli Lappalainen kirjoittaa Twitterissä.

– Ilmapiiri on muodostumassa yhä vastenmielisemmäksi, Lappalainen jatkaa.

Rahoituksen leikkaus on paljon pahempaa kuin joku some öyhötys. Kyllä maailmaan mölyä mahtuu, mutta ilman rahaa ei tehdä tutkimusta. Marinin hallitus on tässä se suurin pahis, eivät some kirjoittelijat joilla ei ole valtaa.

— Jari Haukka (@jarihaukka) September 3, 2021