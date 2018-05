”Ensimmäistä kertaa EU-budjetissa rahoitetaan sotateollisuutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton mielestä EU:n pitäisi olla rauhan projekti, kun taas hallitus näkee sen turvallisuuden edistäjänä.

Eduskunta kävi tänään Eurooppa-päivänä ajankohtaiskeskustelun EU:n rahoituskehyksistä. Vasemmistoliitto oli yksin eri linjoilla kuin muu eduskunta EU:n puolustusyhteistyön kehittämisestä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Euroopan unioni turvallisuusyhteisönä on ollut Suomelle pitkän ajan tavoite.

– Ja puolustusyhteistyön syventäminen osana sitä, Sipilä sanoi eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa.

EU-komissio antoi ehdotuksensa vuosien 2021-2027 rahoituskehykseksi viime viikolla. Suomen mielestä komission ehdottama rahoituskehyksen kokonaistaso on liian korkea.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että Suomen kannattaa tukea uusia, Suomelle lisäarvoa tuottavia hankkeita, kuten puolustusta, turvallisuutta, tutkimusta, maahanmuuttoa ja Erasmus-opiskelijavaihtoa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, ettei vasemmistoliitto näe tarkoituksenmukaisena käyttää EU:n yhteisiä varoja aseteollisuuden tarpeisiin.

– Kyseenalaistan pääministerin lausunnon siitä, että EU:n puolustusyhteistyön kehittäminen olisi ollut Suomen pitkäaikainen tavoite.

Andersson ja useat muut vasemmistoliiton kansanedustajat sanoivat, että EU:n roolina on olla rauhan unioni ja sitä sen pitäisi olla edelleen.

– Sitä taustaa vasten vähän hämmentää, kuinka laajasti täällä tunnutaan kannattavan EU:n militarisointia, EU:n puolustuksen vahvistamista, lisää aseisiin rahan laittamista, kansanedustaja Kari Uotila (vas.) sanoi.

Turvallisuus oli syy liittyä EU:iin

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) muistutti, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin 1950-luvun alussa sen vuoksi, ettei enää koskaan tulisi toisen maailman sodan kaltaista sotaa. Maat haluttiin kytkeä tosiinsa taloudellisten ja sosiaalisten suhteiden kautta.

– Se mikä on aivan uutta, niin nyt ensimmäistä kertaa koskaan EU:n budjetissa aiotaan alkaa rahoittaa sotateollisuutta ja varustelua. Ja tämä on aivan toisenlaista politiikkaa mitä EU on tähän asti rauhanpolitiikassa harrastanut, Arhinmäki sanoi.

Eurooppa-, kultuuri ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) sanoi, että turvallisuuden edistäminen on ollut keskeinen tavoite Suomelle koko EU-jäsenyyden ajan ja syy liittyä unioniin. Sen sijaan vasemmistoliiton väitteet militarisoinnista hän kiisti.

– EU-budjetista ei makseta jäsenmaiden puolustushankintoja. Se on perussopimusten vastaista. Tämä tulkoon kaikille selväksi, Terho sanoi.