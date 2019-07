Ensimmäiset veronpalautukset tänään

Ensimmäisenä veronpalautuksensa saavat ammatin- ja liikkeenharjoittajat.

Suurin osa elinkeinonharjoittajista saa veronpalautukset tänään, Verohallinto kertoo sivuillaan.

Heinäkuussa veronpalautuksensa saa 157 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Heille maksetaan veronpalautuksia yhteensä 169 miljoonaa euroa.

Jäännösveroja eli mätkyjä on puolestaan maksettavana heinäkuussa noin 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla yhteensä 17 miljoonaa euroa. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on näillä asiakkailla 1.7. Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on tällöin 2.9.

Veronpalautuksille ei ole enää yhtä yhteistä maksupäivää. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa 6. elokuuta tai 4. syyskuuta. Veronpalautukset maksetaan viimeistään joulukuussa.

Veronpalautuksen tai jäännösveron maksupäivä riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Päättymispäivä näkyy verotuspäätöksestä.