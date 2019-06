Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan jo ensi viikolla

Enemmistö ammatin- ja liikkeenharjoittajista saa veronpalautuksensa heinäkuussa, suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä elo- tai syyskuussa.

Verotus päättyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Tämän vuoksi myöskään veronpalautusten maksupäivät tai jäännösveron eräpäivät eivät ole enää kaikille samat.

Heinäkuussa veronpalautuksensa saa 157 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Heille maksetaan veronpalautuksia yhteensä 169 miljoonaa euroa. Veronpalautusten maksupäivä on 4. heinäkuuta.

Jäännösveroja eli mätkyjä on puolestaan maksettavana heinäkuussa noin 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla yhteensä 17 miljoonaa euroa. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 1. heinäkuuta. Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on 2. syyskuuta.

Veronpalautusten maksupäiviä on nykyisin yhteensä kuusi. Veronpalautuksensa voi siis saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.

Veronpalautusten maksuajankohta riippuu siitä, milloin asiakkaan oma verotus päättyy. Samoin myös jäännösverot tulevat maksettavaksi heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana riippuen omasta verotuksen päättymisajankohdasta.

Heinäkuussa veronpalautusta saavilla tai jäännösveroa maksavilla ammatin- ja liikkeenharjoittajilla verotus on päättynyt toukokuussa.

Suurimmalla osalla palkansaajista ja eläkeläisistä verotus päättyy kesäkuussa, jolloin veronpalautusten maksupäivä on 6. elokuuta. Jäännösveron eräpäivät ovat 1. elokuuta ja 1. lokakuuta.