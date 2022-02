Ensimmäiset pakotteet julki: Britannia rankaisee ”Suomi-oligarkkeja”

Britannia asettaa pakotteita kolmelle venäläiselle oligarkille vastauksena Venäjän toimille Itä-Ukrainassa, kertoo uutissivusto metro.co.uk.

Kyseessä ovat miljardöörit Gennadi Timtshenko sekä Boris ja Igor Rotenberg. Kaikki kolme ovat Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheisiä ystäviä.

Nyt kolmikon omaisuus Britanniassa jäädytetään. Heiltä kielletään myös matkustaminen Britanniaan. Lisäksi viidelle venäläiselle pankille asetetaan pakotteita.

– Kaikki heidän Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevat varansa jäädytetään, asianomaisia henkilöitä kielletään matkustamasta tänne ja me kiellämme kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan henkilöitä ja yhteisöjä olemasta tekemisissä heidän kanssaan, Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi puheessaan kansanedustajille.

– Tämä on ensimmäinen (pakote-)erä, ensimmäinen vaste siitä, mitä olemme valmiita tekemään ja olemme valmiina ottamaan lisää pakotteita käyttöön.

Gennadi Timtshenko on eräs Venäjän varakkaimmista miehistä. Timtshenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Suomessa Timtshenko on tullut aikanaan tunnetuksi yhtenä Hartwall-Areenan ja Jokerien omistajista. Timtshenkon yhtiöt ovat keränneet jättisummilla Venäjän valtion tilauksia monien muiden Vladimir Putinin lähipiiriläisten tapaan. Hän omistaa Volga Group -yhtiön

Boris Rotenberg on SMP Bankin osaomistaja, ja myös hänellä on Suomen kansalaisuus. Hänen veljenpoikansa Igor hallitsee porausyritys Gazprom Bureniyetä.

Gennadi Timtshenko ja Boris Rotenberg ovat jo entuudestaan Yhdysvaltain pakotelistalla Venäjän vuonna 2014 kaappaaman Krimin vuoksi.

EU:n on määrä kertoa myöhemmin tänään Venäjälle asetettavista pakotteista.

Länsimaat ovat laajasti tuominneet Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen rikkoo Minskin sopimuksia.

