Ensimmäiset omikron-tulokset: Tämä saattaa olla keskeinen ero deltaan

Uusi variantti näyttää tarttuvan aiempaa herkemmin taudin jo kertaalleen sairastaneisiin.

Etelä-Afrikassa tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella koronaviruksen omikronmuunnos voi tarttua aiempia variantteja herkemmin heihin, jotka ovat sairastaneet taudin jo aiemmin. Omikronin mutaatiot auttaisivat sitä siis välttämään ainakin sairastetun taudin suomaa immuniteettia.

Ensimmäistä tällaista omikrontutkimusta tekemässä olleen Stellenboschin yliopiston Centre of Excellence in Epidemiological Modelling and Analysis -tutkimuslaitoksen johtaja, tohtori Juliet Pulliamin mukaan tämä voi olla etu, jonka takia omikron näyttää valtaavan alaa deltavariantilta. Hän kuitenkin korostaa vasta esijulkaistuun tutkimukseen liittyviä epävarmuustekijöitä.

– Meillä ei vielä ole tietoa tutkittujen henkilöiden rokotusstatuksesta ja siksi emme voi antaa arvioita siitä, miten omikron kiertää myös rokotteella saatua immuniteettia, Pulliam kommentoi Twitterissä.

Hänen mukaansa tämä tieto olisi tärkeä. Pulliam toteaa, että seuraavaksi on selvitettävä, kuinka vahvasti omikron kykenee väistämään eri tavoin hankittua immuniteettia ja kuinka paljon herkemmin se leviää verrattuna aiempiin variantteihin.

Myös omikronin aiheuttaman taudin vakavuudesta tarvitaan hänen mukaansa pikaisesti tietoa.

Etelä-Afrikassa kärsitään tällä hetkellä maailman suurimmasta tunnetusta omikronepidemiasta. Maassa raportoitiin torstaina 11 535 uutta tartuntaa. Keskiviikkona tartuntoja oli 8 561. Vielä viikko sitten torstaina uusia tartuntoja raportoitiin alle 2 500.

Asiasta tässä kertovan Wall Street Journalin mukaan toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, että uusi variantti on kasvaneiden tartuntamäärien takana. Tutkijat uskovat kuitenkin omikronin nousseen jo Etelä-Afrikassa hallitsevaksi variantiksi ohi deltan. WSJ:n mukaan peräti 70 prosentin eteläafrikkalaisista arvioidaan sairastaneen taudin jo ainakin kertaalleen.

