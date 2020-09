Ensin Marsiin menevät kuolevat ”mutta siitä tulee upeaa”

Elon Muskin mukaan lentoihin sisältyy valtavia riskejä.

Teknologiamiljardööri Elon Musk myöntää Mars-siirtokunnan perustamisessa kestävän aiemmin arvioitua pidempään.

Hän uskoo edelleen SpaceX-yhtiön aikatauluun, jonka mukaan Starship-avaruuskuljetusjärjestelmää voidaan testata ensimmäistä kertaa kiertoradalla jo ensi vuoden puolella.

Elon Musk varoittaa samalla Mars-lentoihin sisältyvistä riskeistä.

– Haluan korostaa, että tämä on hyvin vaikeaa ja vaarallista. Se ei sovi heikoimmille, miljardööri sanoi Humans to Mars -konferenssissa.

– Kuoleman todennäköisyys on suuri, ja tehtävä tulee olemaan hankala. Mutta siitä tulee upeaa, jos kaikki toimii, Musk jatkoi.

SpaceX kehittää parhaillaan Texasissa sijaitsevassa Boca Chican laitoksessaan 70 metriä korkeaa Super Heavy -kantorakettia. Starship-aluksen prototyypin toinen lyhyt koelento onnistui syyskuun alussa.

Elon Muskin mukaan matka Marsiin on tehtävän helpoin osuus, sillä haastavinta on itse planeetalla selviäminen.

– Tukikohdan rakentaminen on ratkaisevan tärkeää, sillä meidän on luotava itseään ylläpitävä kaupunki Marsiin. Jo ensimmäisessä Base Alpha -tukikohdassa on pystyttävä valmistamaan polttoainetta, Musk sanoi.

The first Raptor Vacuum engine (RVac) for Starship has shipped from SpaceX’s rocket factory in Hawthorne, California to our development facility in McGregor, Texas pic.twitter.com/xp2luf6XaI — SpaceX (@SpaceX) September 5, 2020

Turns out you can make anything fly haha https://t.co/FJdHqRdVDb — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2020