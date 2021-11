Brittisotilaat saapuivat vahvistamaan Puolan rajaa

Ensimmäinen ryhmä Britannian armeijan pioneereja on saapunut Puolan ja Valko-Venäjän rajalle, ja heidän lisäkseen 100 brittisotilasta on saapumassa lähiaikoina, kertoo valkovenäläinen toimittaja Tadeusz Giczan Twitterissä.

Britannia lähettää yhteensä 100 pioneeria Puolan itärajalle. Brittisotilaiden tehtävänä on tukea ja auttaa Puolaa Valko-Venäjän-vastaisen rajan vahvistamisessa, kertoo The Guardian.

Giczanin mukaan myös Viro aikoo lähettää 100 sotilasta rajalle.

Puolan ja Valko-Venäjän välisen rajakriisin aikana tuhannet siirtolaiset ovat yrittäneet ylittää rajan Valko-Venäjän puolelta.

Valko-Venäjän rajavartijoiden kerrotaan tyhjentäneen siirtolaisten leirin Bruzgin rajanylityspaikalla. Noin 2 000 ihmistä vietti yönsä logistiikkakeskuksessa.

Puolan rajavartijoiden sanotaan pidättäneen 45 ihmistä, jotka yrittivät ylittää rajan Valko-Venäjältä torstain ja perjantain välisenä yönä.

– Valko-Venäjä yrittää tietoisesti horjuttaa Puolaa ja koko muuta Eurooppaa rohkaisemalla siirtolaisia kulkemaan rajalle, sanoi Britannian puolustusministeri Ben Wallace vieraillessaan Varsovassa torstaina.

– Paras tapa vastata tähän on tehdä yhteistyötä käsi kädessä, ei vain Naton puitteissa, vaan yksinkertaisesti ystävinä ja kumppaneina.

Pieni ryhmä brittisotilaita vieraili torstaina raja-alueella ja luonnostelee parhaillaan suunnitelmaa raja-aidan vahvistamiseksi.

Sekä siirtolaisten että valkovenäläisten rajavartijoiden kerrotaan rikkoneen aitaa, jotta siirtolaiset pääsisivät pujahtamaan siitä läpi EU:n alueelle.

The first group of British Royal Engineers has arrived at the Poland-Belarus border to help reinforce the frontier. British Defence Secretary Ben Wallace announced yesterday that 100 more British soldiers will join them shortly. Estonia has also decided to send 100 troops. pic.twitter.com/ukK5mVxVDI

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 19, 2021