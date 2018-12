Ensimmäinen video lentokenttää terrorisoivasta dronesta

Britannian toiseksi suurin lentoasema Gatwick on edelleen suljettu lentoliikennettä häiriköivien dronien vuoksi. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat keskellä matkustuskaaosta. Poliisi ja armeija pohtivat mahdollisuuksia ampua dronet alas.

Lentokaaos on jättänyt kaikkiaan yli 100 000 ihmistä koneistaan joulunalusliikenteessä. Vaikutuksia on myös Suomen-lentoihin.

Alla ylemmässä twiitissä Daily Mailin on kiitoradan ylle ilmestynyt drone videoitu ensimmäistä kertaa. Drone näkyy epämääräisesti kaukana taivaalla.

Dronien lennättäjien kuvaillaan tietävän mitä hän tekee leikkiessään kissaa ja hiirtä viranomaisten kanssa. Yksi drone havaittiin torstaina uudelleen kentän yllä kello 15 vain minuutteja sen jälkeen, kun lentokenttä oli ilmoittanut toivovansa lentojen jatkuvan kello 16.

Lentokentän turvapäällikön mukaan dronien lennot ovat tarkkaan suunnitellut ”sulkemaan kenttä ja luomaan maksimaalista häiriötä joulun alla”.

2of2 Passengers should check the status of their flight with their airline and not travel to the airport if their flight is not confirmed. We share passengers’ frustration and are grateful for their ongoing patience.

— Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) December 20, 2018