Ensimmäinen kuollut USA:n sähkösavuketautiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syy sairauden puhkeamiselle sähkösavukkeiden käyttäjillä on toistaiseksi epäselvä

Illinois´ssa Yhdysvalloissa yksi henkilö on kuollut sähkösavukkeiden aiheuttamaan keuhkosairauteen, uutisoi The Independent.

Yhdysvaltojen terveysviranomaiset raportoiva jo aikaisemmin kesällä mysteerisestä keuhkosairaudesta, joka näyttää liittyvän sähkösavukkeiden käyttöön. Tähän mennessä tapauksia on yhteensä 193 ja ne sijoittuvat 22 eri osavaltioon.

Viranomaisten mukaan useilla potilailla, joista suurin osa on nuoria tai nuoria aikuisia, on ollut oireina hengityksen vaikeutumista, rintakipua, oksentelua ja heikotusta. Pahimmillaan sairaudesta on aiheutunut potilaille merkittävä keuhkovaurio. Osan keuhkovaurioista oletetaan olevan pysyviä.

Nyt kuolleesta henkilöstä on kerrottu ainoastaan, että kyseessä on säännöllisesti sähkösavukkeita käyttänyt aikuinen. Potilaan käyttämää laitetta tai tuotetta ei yksilöity.

Syy oireiden kehittymiselle on toistaiseksi epäselvä. Viranomaiset eivät tiedä, onko oireet aiheuttanut kannabikseen liittyvät tuotteet, nikotiinituotteet, kadulta ostetut sekoitteet tai kenties vikaantuneet laitteet.

Yhdysvaltojen ruoka- ja lääkeviraston tupakkatuotteista vastaava johtaja Mitchell Zellerin mukaan virasto on laittanut merkittävän määrän resursseja asian selvittämiseen.

– Toistaiseksi ymmärryksemme asiasta on varhaisessa vaiheessa, Mitchell sanoo.