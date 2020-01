Ensimmäinen koronatartunta todettu Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkailijalla on todettu Wuhan-koronavirustartunta Lapin keskussairaalassa.

Matkailija on tällä hetkellä eristyksessä. Hän 32-vuotias nainen ja kotoisin Kiinan Wuhanista. Kyseessä on ensimmäinen varmistettu tapaus Suomessa.

Nainen oli lähtenyt Wuhanista viisi vuorokautta aiemmin ja oirehtinut noin kolme vuorokautta ennen kuin hakeutui Ivalon terveyskeskukseen. Sieltä hänet siirrettiin Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan.

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, sanoo johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:stä.

Myös muualla Euroopassa muun muassa Saksassa ja Ranskassa on todettu muutamia tapauksia.

Lapin sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen hoitamista yhdessä THL:n kanssa.

Tartunnalle mahdollisesti altistuneita on noin 15. Sairaanhoitopiiri seuraa altistuneiden terveydentilaa 14 vuorokauden ajan.

– Suomessa on varauduttu mahdollisiin tapauksiin. Terveydenhuollolla ja laboratorioilla on toimintamallit olemassa. Sairaaloissa on valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa, sanoo Salminen.

– Tämä tapaus on hyvin valitettava, mutta ei odottamaton. Tapauksia on todettu myös Saksassa ja Ranskassa. Kiinan ulkopupolisia tapauksia on viitisenkymmentä, kertoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Hänen mukaansa Lapin keskussairaala hoitaa mahdollisesti altistuneiden seurannan seuraavat 14 vuorokautta.

Kiinassa koronavirukseen sairastuneita on vahvistetusti lähes 6 000 ja kuolleiden määrä on noussut keskiviikkona 132. Kiinan ulkopuolella todetut tapaukset eivät ole johtaneet tartuntojen leviämiseen.