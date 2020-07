Ensimmäinen koronalääke hyväksyttiin EU:ssa

Euroopan komissio ilmoittaa myöntäneensä ehdollisen markkinointiluvan Gilead-yhtiön remdesiviirille koronavirusinfektioiden hoitoon.

Veklury-tuotenimellä myytävä lääke on ensimmäinen SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman Covid-19-sairauden hoitoon hyväksytty tuote.

Komission mukaan remdesiviirin teho ja turvallisuus on osoitettu kevään mittaan tehdyissä kliinisissä kokeissa. Veklurya saa myöntää aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille, jotka painavat vähintään 40 kilogrammaa.

Edellytyksenä on viruksen aiheuttama keuhkokuume, jonka hoito vaatii lisähapen antamista potilaalle.

Gileadin lääketieteellinen johtaja Merdad Parsey kiittää tiedotteessa Euroopan lääkevirastoa nopeasta hyväksymisprosessista. Aluksi määräaikainen lupa voidaan muuttaa myöhemmin pysyväksi ja ilman erityisehtoja voimassaolevaksi.

– Ensimmäisen Covid-19-lääkkeen hyväksyntä on tärkeä edistysaskel taistelussamme virusta vastaan, EU:n terveyskomissaari Stélla Kyriakídou sanoo.

Lääkkeen saatavuudesta ei ole tietoa, sillä Yhdysvallat on ilmoittanut varanneensa itselleen lähes kaiken Gilead-yhtiön lähikuukausien tuotannosta.

