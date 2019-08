Ensimmäinen avaruusrikos – identiteettivarkaus

Astronautti syyllistyi identiteettivarkauteen avaruusasemalta käsin.

Ensimmäinen avaruudessa tapahtunut rikos on paljastanut, kertoo New York Post. Lehti viittaa The New York Timesin uutiseen, jonka mukaan Nasan astronautti Anne McClain olisi varastanut vaimonsa henkilöllisyyden avaruudesta käsin.

McClain ja hänen vaimonsa Summer Worden hakivat avioeroa vuonna 2018, ja ovat siitä lähtien käyneet katkeraa oikeustaistelua muun muassa huoltajuuskysymyksiin liittyen.

Kansainvälisellä avaruusasemalla puolen vuoden pituista tehtävää suorittanut McClain on ilmeisesti varastanut Wordenin henkilöllisyyden ja päässyt käsiksi tämän pankkitiliin. McClain myöntää tutkineensa Wordenin pankkitietoja, mutta kiistää syyllistyneensä mihinkään rikolliseen. McClainin mukaan hänellä on ollut salasana vaimonsa tilille.

Astronautti Anne McClain on Yhdysvaltain armeijan everstiluutnantti, ja New York Postin mukaan häntä on pidetty mahdollisena ehdokkaana ensimmäiseksi Kuussa käyväksi naiseksi. Nasan tavoitteena on lähettää naispuolinen astronautti Kuuhun vuoteen 2024 mennessä.