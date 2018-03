Ensihoidon kopterit halutaan keskittää Pirkanmaan vastuulle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pirkanmaan maakunta vastaisi jatkossa kuudella eri paikkakunnalla toimivasta ensihoidon helikopteritoiminnasta.

Vastuu koko Suomen ensihoidon helikopteritoiminnasta ehdotetaan keskitettäväksi Pirkanmaan maakunnan vastuulle osana uutta yliopistosairaaloiden välistä työnjakoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle säädösehdotukset, jotka liittyvät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen maakunta- ja soteuudistuksessa.

Ehdotuksen mukaan nykyinen viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama FinnHEMS Oy siirtyisi maakunta- ja soteuudistuksessa osaksi Pirkanmaan maakunnan konsernia.

Pirkanmaan maakunta vastaisi jatkossa kuudella eri paikkakunnalla toimivasta ensihoidon helikopteritoiminnasta sekä yhtiön omistajaohjauksesta.

Samassa yhteydessä helikopteritoiminnan rahoitusvastuu siirtyisi kokonaan valtiolta maakunnille.

Valtion nykyinen rahoitus hajautettaisiin kaikkiin maakuntiin maakuntien rahoituslakiesityksen mukaisesti. Maakunnat vastaisivat yhdessä kustannuksista sekä kiinteällä maksulla että suoriteperusteisesti.

− Sekä ensihoito että ilmailuala ovat erittäin vaativaa toimintaa. Ne edellyttävät selkeää johtamisvastuuta. Tays on valmis ottamaan tämän tehtävän hoitaakseen osana Pirkanmaan maakuntaa, toteaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen tiedotteessaan.

Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että ensihoidon lentotoiminnan keskittämiselle Pirkanmaalle on jo nyt erittäin hyvät edellytykset.

Maakuntaan on rakentunut turvallisuus- ja ilmailualan koulutuksen, tutkimuksen, tietotekniikan ja yritystoiminnan keskittymä, jossa on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Puolustusvoimilla on niin ikään Pirkanmaalla ilmavoimien logistiikan ja tutkimuksen keskittymä.

Tampere-Pirkkalan lentokenttä on vastaavasti Suomen operoiduin monitoimijakenttä, jonka kehittämiseen alueen kumppanit ja Finavia ovat sitoutuneet.

Ei muutoksia palvelutasoon

Ympärivuorokautista lääkäriyksikön lentotoimintaa on tällä hetkellä kuudessa tukikohdassa: Helsinki-Vantaalla, Turussa, Tampere-Pirkkalassa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Yksiköiden anestesia- ja tehohoidon lääkärit ovat alueidensa sairaaloiden henkilökuntaa. Lentotoimintaa operoivat yksiköissä kaksi eri helikopteriyritystä.

Ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta toiminnan laajuuteen tai laatuun. FinnHEMSin toiminta jatkuisi nykyisen laajuisena, jollei toimintaa erikseen päätettäisi laajentaa tai supistaa.

Ehdotettu muutos ei näin ollen vaikuttaisi ensihoidon palvelutasoon eikä kiireellistä hoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksiin saada välttämätöntä ensihoitoa.