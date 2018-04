Ensiasuntojen ostajat ovat taas liikkeellä

Vuodesta 2008 alkanut ensiasunnonostajien kasvanut varovaisuus jatkui viime vuosiin asti, mutta nyt 18–35-vuotiaat ostavat taas ensiasuntoja.

Tästä kertovat Tilastokeskuksen tilastot, Danske Bankin antolainaus ja Kiinteistömaailman tiedot.

– Ensiasunnon ostajien määrä romahti finanssikriisin jälkeen, ja laskutrendi jatkui, kun Suomen taloudessa elettiin vaikeita aikoja. Vastaavasti näyttää siltä, että viimeaikainen positiivinen talouskehitys on alkanut tuoda liikettä myös ensiasunnon ostoihin. Kasvua nähdään sekä lainamäärissä että ostoaikeissa, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Danske Bankin Ensiasunnon ostajat 2018 -tutkimuksen mukaan 35 prosenttia 18–35-vuotiaista suomalaisista suunnittelee juuri nyt ostavansa asunnon. Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa tämä osuus oli 28 prosenttia.

Kiinnostus asunto-omistamista kohtaan on vahvaa myös niiden nuorten parissa, jotka eivät juuri nyt aktiivisesti suunnittele asunnon ostoa. Tästä joukosta 88 prosenttia haluaisi hankkia omistusasunnon.

– Unelma omasta asunnosta elää nuorissa, ja harva haluaa jäädä pysyvästi vuokralle. Asunnon omistaminen nähdään tapana säästää ja kerryttää varallisuutta. Muitakin tapoja säästää on olemassa, mutta oma asunto on luonteva ratkaisu osana kokonaisvarallisuutta, koska jossakin täytyy asua. Suomessa on myös perinteisesti suosittu omistusasumista verotuksen kautta, mikä tekee siitä yleensä pitkällä tähtäimellä edullista, Appelqvist sanoo.

Suomalaiset nuoret ostavat asuntonsa pääasiassa itse. Vain 12 prosenttia asunnonostajista on saanut suoraa rahallista tukea vanhemmiltaan asunnon ostamiseen. Yleisin tuki vanhemmilta ensiasunnon ostossa on takaus, jollaisen on vanhemmiltaan lainalleen saanut 31 prosenttia nuorista. Kokonaan ilman vanhempien apua asunnon on ostanut lähes puolet.

Remonttitarpeiden huomiointi tärkein oppi

Noin 30 prosenttia 18-35-vuotiaista nuorista asuu yksin tai yhdessä omistamassaan asunnossa. Danske Bank kysyi asunnon jo ostaneilta, miten he kokevat asunnon oston nyt.

Nuorista asunnonomistajista 84 prosenttia oli tyytyväisiä päätökseensä ostaa asunto. Tärkein hyöty asunnosta oli se, että se kerryttää varallisuutta (69 % vastaajista), oman kodin voi remontoida mieleisekseen (58 %) ja asunnon hankkiminen ja maksaminen pakottaa olemaan suunnitelmallinen oman talouden suhteen (21 %).

Nuoret näkevät asunnon sekä kotina että sijoituksena. 56 prosenttia näkee kodin ensisijaisesti kotina ja sekä sijoituksena että kotina 39 prosenttia.

Asunnonostaminen on nuoren elämän suurimpia päätöksiä. Se on myös opettavaista. Asunnon ostaneista nuorista 40 prosenttia kiinnittäisi nyt huomiota ostopäätöksessä enemmän asunnon remonttitarpeisiin.

Hintaan ja sijaintiin kiinnittäisi nyt enemmän huomiota 35 prosenttia nuorista asunnonomistajista.

Asunto ostetaan yleensä kumppanin kanssa. 54 prosenttia on ostanut asunnon yhdessä kumppaninsa kanssa. Miehistä asunnon on ostanut yksin 52 prosenttia ja naisista 29 prosenttia.

Nuorista asunnonostajista 27 prosenttia vaihtoi pankkia kilpailutuksen seurauksena samalla, kun osti ensimmäistä asuntoaan.

Tutkimuksen toteutti Danske Bankin tilauksesta Taloustutkimus Oy. Kyselyyn vastasi noin 800 18–35-vuotiasta suomalaista.