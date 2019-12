Ensi vuoden näkymät kaupassa hieman utuiset

Kotimaisen kaupan kilpailukyvystä pitää alan järjestön mielestä huolehtia myös työllisyyden vuoksi.

Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu kertoo, että sen toimialaryhmien liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-kesäkuussa kasvua kertyi vain prosentin verran.

– Erot kehityksessä toimialojen välillä ovat melko suuria, mutta suunta näyttää olevan ylöspäin. Viimeisten kuukausien turbulenssi ei tosin vielä näy näissä luvuissa, kertoo yhdistyksen toimitusjohtaja Risto Salo tiedotteessa.

Salo muistuttaa, että koko vuoden kehityksen ratkaisevat loppuvuoden kampanjat ja joulukaupan menestys. Ensi vuoden kehitysnäkymiä hän pitää vielä hieman utuisina.

– Työmarkkinaneuvottelut ja hallituksen toimenpiteet ovat isossa roolissa ja toivomme viisautta ja kaupallista harkintakykyä päätöksentekijöille, hän toteaa.

Edun toimialaryhmien henkilöstömäärä kasvoi ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 2,8 prosenttia ja vuoden kolmannella neljänneksellä 2,4 prosenttia vuodentakaisesta.

– Kauppa on merkittävä työllistäjä Suomessa ja on hienoa, että se on edelleen pystynyt kasvattamaan henkilöstömääräänsä kiristyvästä kilpailusta huolimatta. Kaupan ala kokonaisuudessaan työllistää lähes 300 000 suomalaista. Tukkukaupan osuus siitä on lähes kolmannes. On tärkeää, että pidämme huolta kotimaisen kaupan kilpailukyvystä myös työllisyyden kehityksen vuoksi, Salo painottaa.