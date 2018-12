Ensi vuoden alkupäiviksi myrskyä ja lunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Voimakas matalapaine saapuu Suomeen uudenvuodenaattona ja väistyy vasta keskiviikon aikana.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Norjanmereltä lähestyvä matalapaine liikkuu Suomen yli kaakkoon vuodenvaihteessa.

Uudenvuodenaattona iltapäivällä etelän ja lounaan välinen virtaus voimistuu. Merellä tuuli on kovaa, paikoin tuuli voimistuu myrskylukemiin asti, maa-alueilla puuskat ovat pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta yli 15 m/s.

Lisäksi maanantai-illan aikana lumisadealue saapuu lännestä maan länsiosaan ja liikkuu uudenvuodenyön aikana itään.

Tiistaina uudenvuodenpäivän aamuna lunta on kertynyt yleisesti noin viisi senttimetriä, Perämeren rannikolla mahdollisesti yli kymmenen senttimetriä.

Maan etelä- ja länsiosassa sää samalla lauhtuu hetkeksi ja sateet tulevat vetenä tai räntänä. Tuulen sekä lumi- tai räntäsateen yhteisvaikutuksesta ajokeli voi olla erittäin huono.

Uudenvuodenpäivänä tuulet ovat hetkellisesti heikompia, mutta illan ja yön aikana puuskainen pohjoistuuli voimistuu. Tuuli on puuskissa maan pohjois- ja itäosassa 15-20 m/s, maan länsiosassa 20-25 m/s. Merialueilla on myrskyä ja lisäksi aallokko on kovaa.

Johtuen tavanomaisesta poikkeavasta suunnasta, tuulivahinkojen syntyminen on mahdollista varsinkin maan länsiosassa. Puihin tarttuva tykkylumi voi osaltaan lisätä puustovaurioiden määrää. Idässä ja pohjoisessa tuulivahinkojen todennäköisyys ei ole yhtä suuri.

Pohjoisvirtauksen johdosta sää samalla kylmenee ja lumisadetta tulee maan etelä- ja keskiosassa keskiviikkoaamuun asti. Keskiviikkoiltaan mennessä matalapaine on väistynyt maan kaakkoispuolelle ja lähinnä maan eteläosassa tuuli on vielä puuskittaista.