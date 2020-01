Ensi viikolla alkaa talven palelu

Itään liikkunut matalapaine on tuonut viime päivinä sateita ja kovaa tuulta eri puolille Suomea. Erittäin lauha ilma on nostanut elohopean jopa 5–10 astetta tavanomaista korkeammaksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tammikuun keskilämpötila on nollan yläpuolella, joten terminen talvi ei ole vieläkään alkanut. Tilanne voi muuttua viikonlopun jälkeen.

– Ennusteissa näkyy laaja kylmeneminen ensi viikolla Skandinaviassa ja Venäjällä. Mutta olisiko siitä talven ”game changeriksi”? Miten matalapaineiden reitit asettuvat jatkossa, Ilmatieteen laitos kysyy Twitterissä.

Oheisessa animaatiossa lämpimän ilmamassan ennustetaan väistyvän Suomen yltä. Sää muuttuu jäätäväksi ensi viikon puolivälin tienoilla.

Lapissa tänään metrin raja rikki lumensyvyydessä! Etelän vesisateessa on vaikea kuvitella, mutta Sodankylässä on mitattu lunta 101 cm. Samaan aikaan maa on lumeton etelässä ja laajalti lännessä. Tähän aikaan tammikuussa pysyvä lumi on keskimäärin tilastojen mukaan jo koko maassa. pic.twitter.com/vO9G1IgFUV

— Foreca Suomi (@forecasuomi) January 15, 2020