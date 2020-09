Ensi mittaukset: Näin USA:n tv-väittelyssä kävi

Presidentti ja republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump kohtasi USA:n vaalien ensimmäisessä väittelyssä aamulla Suomen aikaa demokraattien presidenttiehdokkaan ex-varapresidentti Joe Bidenin.

Väittelyä kuvailtiin yleisesti kaoottiseksi. CBS Newsin pikakyselyssä 48 prosenttia katsoi Joe Bidenin voittaneen ja 41 prosenttia katsoi Donald Trumpin voittaneen. 10 prosenttia uskoi tasapeliin.

81 prosenttia katsojista kuvaili väittelyn sävyn olleen negatiivinen. 17 prosenttia sanoi sen olleen positiivinen.

Katsojilta kysyttin, mitä väittely sai heidät tuntemaan. 69 prosenttia vastasi ”vihainen”. 31 prosenttia piti väittelyä viihdyttävänä. 19 prosenttia sanoi tunnelmansa olevan pessimistinen ja 17 prosenttia sanoi saaneensa informaatiota.

Biden: ‘It’s hard to get any word in with this clown’ #Debates2020 pic.twitter.com/YsiIvDScup

Former VP Biden on Pres. Trump: "The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar."

Pres. Trump: "Joe, you're the liar. Last in your class, not first in your class" https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/gCRBTS2jjx

— ABC News (@ABC) September 30, 2020