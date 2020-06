Ensi kertaa: Tämä laite menee Marsiin – ja näytteet tulevat takaisin

Yhdysvaltain avaruusjärjestä NASA suunnittelee parhaillaan tähän mennessä kunnianhimoisinta Mars-tehtäväänsä.

Tavoitteena on lähettää planeetan pinnalle uusi korkean teknologian mönkijä etsimään mahdollisia viitteitä elämästä. Näytteet on tarkoitus tuoda myöhemmin takaisin maapallolle.

Mars 2020 -tehtävä laukaistaan heinä–elokuussa Atlas V-541 -raketilla Floridasta. Satojen miljoonien kilometrien matka kestää noin seitsemän kuukautta.

– Perseverance on ensimmäinen astrobiologiaan keskittyvä Mars-matkamme. Emme etsi vain elämälle sopivia ympäristöjä vaan todisteita siitä, että planeetalla on voinut olla elämää joskus aiemmin, NASA:n tutkimuslennoista vastaava johtaja Bobby Braun sanoo CBS News -kanavalle.

Ensimmäistä Mars-lentoa on määrä jatkaa kahdella muulla tehtävällä, joilla näytteitä saadaan kuljetettua takaisin Maahan.

– Kyseessä on ensimmäinen menopaluuseikkailu toiselle planeetalle, Braun jatkaa.

Perseverance-mönkijän suunnitteluun ja rakentamiseen on käytetty kahdeksan vuoden aikana noin 2,2 miljardia euroa. Heinäkuun 17. päivänä avautuva laukaisuikkuna kestää vain kolme viikkoa.

– Maan ja Marsin kiertoliikkeen vuoksi avaruusalus voidaan lähettää vain 26 kuukauden välein. Jos laukaisu viivästyy, joudumme odottelemaan vuoteen 2022 asti, Bobby Braun toteaa.

I'm honored to be the first leg of Mars Sample Return. The rocks I collect and cache for future return to Earth may answer the big astrobiology question: Was there life on Mars? https://t.co/ZqAYJAkdPX

When I get to Mars, I’ll hunt for clues that could have been left by ancient life. To help zero in on the right rocks, I’ll use two investigative tools in my kit: SHERLOC and WATSON.🔍 https://t.co/U3zAaPGnu1 pic.twitter.com/VWazvLoXV9

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 26, 2020